Так, военный эксперт рассказал, когда стоит ждать следующий массированный воздушный удар россии по Украине.

Своим мнением поделился военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

По его словам есть признаки подготовки оккупантов к воздушной атаке, но это не значит, что они обязательно состоятся.

Гетьман добавил, что России нужен месяц примерно где-то между атаками для того, чтобы произвести необходимое количество ракет, которое они запускают при массированной атаке.

Поэтому, если нет два месяца воздушных атак - оккупанты могут запустить больше ракет или делать две атаки с интервалом в несколько дней.

"Поэтому быстрее чем за месяц обычно они делать этого не могут, потому что будет небольшое количество средств поражений и атака потеряет смысл. Поэтому, когда прошел месяц после предыдущей атаки, можно ожидать, что в любой день эта атака может произойти, а может нет. Но состоится все равно через месяц, два", - резюмировал Гетьман.

Источник: РБК.

К слову, военный эксперт Роман Свитан объяснил, когда украинцам можно ожидать реального окончания горячей фазы войны и прекращения огня.

Военный эксперт напомнил, что заморозить войну не получалось даже после Минска-1 и Минска-2, когда протяженность фронта была только 400 км, а группировки войск примерно по 30 тысяч.

Сейчас же численность группировок войск составляет более 600 тысяч, а протяженность фронта – до 2 тысяч км, и технически невозможно сейчас прекратить огонь и развести войска.

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