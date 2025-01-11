Юрчишин отметил, что наиболее надежной гарантией безопасности для Украины могло стать членство в НАТО.

Украинский народ не может не ожидать отмены военного положения после прекращения боевых действий.

Это объяснил народный депутат Ярослав Юрчишин, подчеркнув, что для этого шага необходимы гарантии безопасности и убеждение в том, что Россия не возобновит агрессию.

Согласно его словам, решение об отмене особого правового режима будет приниматься после детального анализа ситуации и консультаций с структурами безопасности страны.

«Нельзя просто так упразднить военное положение после трех дней тишины, ведь на четвертый день россияне могут возобновить наступление», – отметил парламентарий.

Он также уточнил, что решения об отмене должны основываться на выводах силовых структур, которые должны подтвердить готовность страны к мирной жизни.

Юрчишин отметил, что наиболее надежной гарантией безопасности для Украины могло стать членство в НАТО. Однако для этого необходимо согласие США, и позиция Дональда Трампа и его команды относительно Альянса вызывает определенную обеспокоенность.

К слову, что 6 ноября 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, продолжающие военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней. Однако эти мероприятия будут действовать до 7 февраля 2025 года.

Также Politeka писала о том, что в Украине 17-летние ребята должны стать на военный учет.

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