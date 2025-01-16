Вопрос отправки войск НАТО в Украину стал объектом серьезных дискуссий, ведь наличие миротворческих сил вдоль линии фронта может стать ключевым фактором для удержания России от дальнейших агрессивных действий.

На Западе активно обсуждается возможность отправки войск НАТО в Украину в случае заключения мирного соглашения, предусматривающего демилитаризованную зону.

Как сообщает CNN, западные политики и военные эксперты считают, что присутствие сил НАТО может служить надежным барьером для Кремля, предотвращая его попытки нарушить перемирие и осуществить новые наступательные операции. Однако вопрос эффективности таких мер остается открытым, ведь уже в прошлом, во время конфликтов, мирные соглашения часто поднимались, а санкции не всегда имели желаемый эффект.

"Нарушения обязательно будут. Ключевой вопрос состоит в том, что соглашение предусматривает с точки зрения санкций и мер по исправлению положения... Ситуации тогда и сейчас не одинаковы, но ключевые уроки, извлеченные 10 лет назад, остаются актуальными и сегодня", - говорит бывший руководитель миссии наблюдателей ОБСЕ Александр Хуг, подчеркивая, что ни одно прекращение огня не идеально.

Эстонский политический деятель Кая Каллас подчеркнула, что для обеспечения мира необходима не только политическая воля, но и военная помощь. По ее словам, защита Украины - вопрос не только ее безопасности, но и стабильности всей Европы.

"Ставки для европейской безопасности чрезвычайно "Ставки для европейской безопасности чрезвычайно высоки. Масштабы гибридных атак в Европе уже резко выросли, и поражение Украины обойдется нам гораздо дороже помощи. Путин продемонстрировал полное пренебрежение международным правом, и ему нельзя доверять. Без надежных гарантий безопасности любое соглашение о прекращение огня, скорее всего, терпит неудачу. Россия просто перевооружится и снова нападет.

Источник: cnn .

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