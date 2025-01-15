Утром 15 января в Украине была объявлена воздушная тревога, ракеты врага были зафиксированы во многих областях, в том числе Харьковской, Сумской, Черниговской, Херсонской, Львовской, Ивано-Фраковской, Хмельницкой и других.
Во время ракетной опасности взрывы прогремели в Харькове, Львовской, Ивано-Фраковщине, Хмельнитчине и Винницкой области.
Из-за массированной атаки РФ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях ввели аварийные отключения электроэнергии.
Во время массированного обстрела Украины сегодня, 15 января, рф запускала "Калибры" из акватории Черного моря. Об этом заявил представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире "Киев24".
Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго" .
Также министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что оккупанты не прекращают терроризировать украинцев, в результате очередного обстрела оператор системы передачи применял превентивные меры ограничения.
Мэр Львова Андрей Садовый сообщал, что во время утренней атаки враг атаковал энергетическую инфраструктуру Львовской области.
"В 6 областях введены аварийные отключения, однако Львова в этом списке пока нет", – сообщил Садовый.
В Днепропетровской и Донецкой областях отменены экстренные отключения света, сообщили в ДТЭК .
По информации Telegram-канала "Свет Кропивницкий город" , по распоряжению НЭК "Укрэнерго" действие графика аварийных отключений отменено.
Последние новости Украины:
Прохожая случайно разоблачила шпиона РФ: он оказался не простым лицом.
Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.
Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.