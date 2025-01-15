Массированная атака россии на Украину, известно в каких областях ввели аварийные отключения света

Утром 15 января в Украине была объявлена ​​воздушная тревога, ракеты врага были зафиксированы во многих областях, в том числе Харьковской, Сумской, Черниговской, Херсонской, Львовской, Ивано-Фраковской, Хмельницкой и других.

Во время ракетной опасности взрывы прогремели в Харькове, Львовской, Ивано-Фраковщине, Хмельнитчине и Винницкой области.

Из-за массированной атаки РФ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях ввели аварийные отключения электроэнергии.

Во время массированного обстрела Украины сегодня, 15 января, рф запускала "Калибры" из акватории Черного моря. Об этом заявил представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире "Киев24".

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго" .

Также министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что оккупанты не прекращают терроризировать украинцев, в результате очередного обстрела оператор системы передачи применял превентивные меры ограничения.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщал, что во время утренней атаки враг атаковал энергетическую инфраструктуру Львовской области.

"В 6 областях введены аварийные отключения, однако Львова в этом списке пока нет", – сообщил Садовый.

В Днепропетровской и Донецкой областях отменены экстренные отключения света, сообщили в ДТЭК .

По информации Telegram-канала "Свет Кропивницкий город" , по распоряжению НЭК "Укрэнерго" действие графика аварийных отключений отменено.

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