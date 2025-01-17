Военный эксперт рассказал, как изменилась ситуация в Новопавловском направлении, и где сейчас наиболее угрожающая для ВСУ ситуация.

На Новопавловском направлении армия рф продолжает активные штурмовые действия к северу от трассы Донецк-Запорожье, вдоль линии Славянка-Петропавловка и на направлениях Ясеново-Новоандреевка, Новоелизаветовка-Надеевка.

Но самая большая угроза – это атаки противника в направлении Шевченко (нижн.) – Андреевка, то есть в сторону одного из ключевых районов обороны ВСУ на этом направлении, к северу от реки Волчья. Об этом рассказал военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, за несколько дней российским оккупантам, действующим вдоль реки Орлова, удалось продвинуться на расстояние до километра и вплотную подойти к восточной окраине села Андреевка. В результате враг вытянул из села Шевченко в сторону Андреевки "язык", который мог бы быть уязвимым для контратак ВСУ с севера и северо-запада, но у Вооруженных Сил Украины сейчас просто нет на это сил.

Константин Машовец рассказал, что противник также наступает в направлениях Курахово-Дачное и Дальнее-Янтарное, продолжая фронтальное давление на позиции обороняющихся на остатках Кураховского выступа украинских войск.

Военный эксперт добавил, что командование противника на Новопавловском направлении сейчас оказалось перед дилеммой: либо пытаться окружить те наши подразделения, которые до сих пор обороняются на "остатках Кураховского выступления" по линии Дачное-Янтарное, либо просто вытеснить их с этой линии.

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