Вражеская армия за ночь выпустила по Украине более 140 дронов, известно, сколько удалось сбить.

Так, российская армия в ночь на 20 января запустила по Украине 141 беспилотник разного типа.

Как сообщили в Воздушных силах Украины, дроны летели с пяти направлений.

В ночь на 20 января 2025 года, с 19:00 19 января, враг атаковал 141-м ударными дронами "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов с Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.

Россияне применили баллистическую ракету "Искандер-М" из Курской области по Сумской области.

По состоянию на 08:00 в ВСУ подтвердили сбитие 93-х ударных дронов Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях.

47 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны, два из них улетели обратно в Россию.

Ранее сообщалось, что военный эксперт рассказал, когда стоит ждать следующий массированный воздушный удар россии по Украине.

Своим мнением поделился военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

По его словам есть признаки подготовки оккупантов к воздушной атаке, но это не значит, что они обязательно состоятся.

Гетьман добавил, что России нужен месяц примерно где-то между атаками для того, чтобы произвести необходимое количество ракет, которое они запускают при массированной атаке.

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