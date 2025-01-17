Эксперт назвал дату, когда оккупанты могут снова массированно атаковать Украину.

Вражеская армия нанесла ракетный удар по Украине утром 15 января, но существует вероятность повторной волны атак.

Таким мнением поделился эксперт по авиации Валерий Романенко.

"На мой взгляд, до 20 января, такой критической даты, а может 21 января, россияне еще попытаются совершить массированный удар. Не хочу быть правым, хочу ошибиться в этом. Но, на мой взгляд, они сейчас готовят более тщательный удар и более массированный...", — сообщил Романенко.

По словам Романенко, оккупанты привыкли максимально использовать возможности для обстрелов.

"Если посмотреть на повадки россиян, то они попытаются нанести что-то для того, чтобы если состоятся какие-то переговоры между новым лидером США и Путиным, чтобы у последнего были какие-то аргументы. Перед их встречей или телефонным разговором", — считает эксперт.

Прошлую атаку, 15 января, Романенко называет экспромтом — "через массированные налеты украинских беспилотников на военные объекты и объекты топливно-энергетического комплекса РФ".

Источник: РБК-Украина.

Ранее сообщалось, что военный эксперт рассказал, когда стоит ждать следующий массированный воздушный удар россии по Украине.

Своим мнением поделился военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

По его словам есть признаки подготовки оккупантов к воздушной атаке, но это не значит, что они обязательно состоятся.

Гетьман добавил, что России нужен месяц примерно где-то между атаками для того, чтобы произвести необходимое количество ракет, которое они запускают при массированной атаке.

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.