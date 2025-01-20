Ракетный удар по Украине перед инаугурацией Трампа, в ВСУ ответили, будет ли атака.

Россияне чаще начали запускать дроны на низких высотах, чтобы обойти украинскую ПВО, также враг применяет баллистические ракеты.

Председатель Рады резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко дал прогноз, нанесет ли враг ракетный удар по Украине перед инаугурацией Дональда Трампа.

Тимочко отверг предположение, что Россия попытается связать массированную атаку по Украине к инаугурации Дональда Трампа.

По словам военного, подготовка к ракетным ударам требует тщательной координации и ресурсов, соответствующие операции всегда планируются заранее и не могут происходить внезапно.

"Попытаются ли они сделать ракетный удар и привязать к нему как символическую какую-то атаку? Не думаю. Потому что на самом деле ракетные удары, которые беспилотниками, планируются заранее. Потому что надо и подготовить ракету, и топливом заправить, авиацию подготовить. И те же локации выбрать, пути прохода ракет и беспилотников в своих системах противовоздушной обороны построить. Это огромный комплекс мер. Это планируется заранее", - сообщил Тимочко.

Военный призвал украинцев соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.

Он добавил, что жители Украины должны быть готовы и во время тревоги не пренебрегать, а прятаться в укрытие Куда будет целиться враг - неизвестно - это большая угроза.

Источник: Громадське радіо.



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