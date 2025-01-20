Ворожа армія за ніч випустила Україною понад 140 дронів, відомо, скільки вдалося збити.

Так, російська армія в ніч проти 20 січня запустила Україною 141 безпілотник різного типу.

Як повідомили у Повітряних силах України, дрони летіли з п'яти напрямків.

У ніч на 20 січня 2025 року, з 19:00 19 січня, ворог атакував 141 ударними дронами "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів з Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Росіяни застосували балістичну ракету "Іскандер-М" із Курської області по Сумській області.

Станом на 08:00 у ЗСУ підтвердили збиття 93-х ударних дронів Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях.

47 ворожих безпілотників-імітаторів було локально втрачено, два з них відлетіли назад до Росії.

Раніше повідомлялося, що військовий експерт розповів, коли варто чекати наступного масованого повітряного удару росії по Україні.

Своєю думкою поділився військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

За його словами, є ознаки підготовки окупантів до повітряної атаки, але це не означає, що вони обов'язково відбудуться.

Гетьман додав, що Росії потрібен місяць десь між атаками для того, щоб зробити необхідну кількість ракет, яку вони запускають при масованій атаці.

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