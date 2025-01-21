Как отмечают военные, в ночь на 21 января российская армия совершила массированную атаку на Украину.
Врагом было запущено 131 ударный дрон по направлениям Миллерово, Орел и Приморско-Ахтарск в РФ.
Также оккупанты нанесли удар четырьмя баллистическими ракетами "Искандер", выпущенными из Воронежской области.
В ночь на 21 января РФ запустила 131 беспилотник и 4 баллистических ракеты на Украину.
В результате атаки 72 российских "Шахеда" были сбиты украинской ПВО, известно, что были повреждены объекты инфраструктуры и частные дома в Полтавской и Черкасской областях.
В Черкасской области уничтожены 7 беспилотников, что привело к повреждениям инфраструктуры.
На частный дом в Кременчугском обществе упал вражеский беспилотник, вспыхнул пожар, есть разрушения.
В результате вражеской атаки на Полтавщину десятки жителей оказались без электроснабжения.
Беспилотники врага атаковали Полтавскую область в ночь на 21 января, обломками дронов повреждены дома, автомобили и линия электропередач.
Как сообщила Полтавская областная военная администрация, во время ночной атаки обошлось без пострадавших, но есть разрушения.
В Кременчугской громаде из-за падения беспилотника на частный дом возник пожар.
Последние новости в Украине:
Прохожая случайно разоблачила шпиона России: он оказался не простым лицом.
Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.
Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.