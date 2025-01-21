Российская армия в ночь на 21 января атаковала Украину ударными дронами, оккупанты запустили больше ста беспилотников.

Как отмечают военные, в ночь на 21 января российская армия совершила массированную атаку на Украину.

Врагом было запущено 131 ударный дрон по направлениям Миллерово, Орел и Приморско-Ахтарск в РФ.

Также оккупанты нанесли удар четырьмя баллистическими ракетами "Искандер", выпущенными из Воронежской области.

В ночь на 21 января РФ запустила 131 беспилотник и 4 баллистических ракеты на Украину.

В результате атаки 72 российских "Шахеда" были сбиты украинской ПВО, известно, что были повреждены объекты инфраструктуры и частные дома в Полтавской и Черкасской областях.

В Черкасской области уничтожены 7 беспилотников, что привело к повреждениям инфраструктуры.

На частный дом в Кременчугском обществе упал вражеский беспилотник, вспыхнул пожар, есть разрушения.

В результате вражеской атаки на Полтавщину десятки жителей оказались без электроснабжения.

Беспилотники врага атаковали Полтавскую область в ночь на 21 января, обломками дронов повреждены дома, автомобили и линия электропередач.

Как сообщила Полтавская областная военная администрация, во время ночной атаки обошлось без пострадавших, но есть разрушения.

В Кременчугской громаде из-за падения беспилотника на частный дом возник пожар.

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