Война в Украине продлится, а президент РФ Путин приказал готовить новый удар.
Таким прогнозом преодолелась астролог Ангелина Вакулина и назвала наиболее опасные регионы.
"Сумы и область, Чернигов и область. Запорожье, Днепр, Харьков, Кременчуг, Полтава, Миргород. Повышена опасность в ближайшие дни", – считает астролог.
Также астролог предупредила жителей Житомира и области, Ровно и Луцка.
"Реагируйте на сигналы тревоги. Будут сбои во многих городах! Звук на телефоне не выключаем, могут быть прилеты в сирены! Просто не будьте опрометчивыми. Детей дома придержите ближайшие дни, особенно садики без собственных укрытий. Не рискуйте!", - отметила Вакулина.
По словам астролога Вакулиной, в некоторых регионах не будет воды и тепла.
"Будет лететь много, разного. Одесса и область, Киев и область. Быть начеку, максимально. Угроза серьезная", - говорит астролог.
Ангелина Вакулина призывает не слушать новости о мирных соглашениях и спаде военных действий.
"Максимально внимательно и собрано! Зарядите повербанки/телефоны, будут проблемы с электричеством", – предупредила астролог.
Источник: glavred.net.
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