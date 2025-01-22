Во вторник вечером, 21 января, РФ атаковала Николаев дронами, из-за обстрела атаки есть разрушения и пострадавшие.

Взрывная волна выбила окна в четырех многоквартирных и одном частном жилом доме.

Об этом сообщают в Telegram ГСЧС Украины.

"Частно разрушен мансардный этаж многоквартирного дома. Пожар в квартире на шестом этаже, охвативший площадь 100 квадратных метров, ликвидирован. Из дома эвакуировали 200 человек, все вернулись в свои дома", - говорится в сообщении.

Повреждены несколько единиц электротранспорта и транспорт.

В результате вражеской атаки пострадали два человека, 74-летнюю женщину госпитализировали в больницу, у мужчины острая реакция на стресс, ему оказали первую помощь, от госпитализации он отказался.

Пострадавшая в результате российских обстрелов Николаева 74-летняя женщина находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил в Телеграмме начальник Николаевской Областной военной администрации Виталий Ким.

"По состоянию на утро женщина находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Также известно, что россияне обстреляли Покровск в Донецкой области, один человек погиб.

Об этом написал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Известно, что повреждены 3 дома, враг ранил людей и нанес разрушения в Покровском районе.

"В Белицком Добропольской общине ранены 2 человека, повреждены частные дома и админздание", - сообщил Филашкин.

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