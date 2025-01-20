Російські окупанти з реактивної артилерії обстріляли Дніпропетровську область, внаслідок обстрілу пошкоджено чотири багатоповерхівки.

У ніч на 20 січня, ворожа армія з реактивної артилерії обстріляла Нікопольську громаду на Дніпропетровщині.

Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, ворожий удар прийшовся по районному центру місту Нікополь.

Окупанти били по Марганецькій та Покровській громадах, у Нікополі ворог пошкодив чотири багатоквартирні будинки, гімназію, підприємство та лінію електропередач.

"Пізно ввечері та вночі ворог поливав вогнем Нікопольщину. Обстрілювали з артилерії та «Градів».... На щастя, люди не постраждали. В інших громадах області ніч минула без обстрілів", — повідомив Лукашук.

Лукашук додав, що крім цього в області Сили протиповітряної оборони збили чотири російські безпілотники.

Зауважимо, що у ніч на понеділок, 20 січня, російські окупанти атакували Україну балістичною ракетою та 141 ударним дроном типу "Шахед" й безпілотниками-імітаторами.

Минулого тижня російська армія завдала 132 удари по території Чернігівської області. Було пошкоджено агропідприємство та житлові будинки.

Як повідомляють у Telegram-каналі Чернігівської обласної державної адміністрації, росіяни атакували 27 населених пунктів Чернігівської області.

Армія РФ завдала 56 авіаударів КАБами, некерованими авіаційними ракетами, ударними FPV-дронами та дронами Shahed.

Пошкоджено агропідприємство, ангари, адмінбудівля, техніка та зібраний урожай кукурудзи. Росіяни вдарили по будівлі ферми, області є зруйновані житлові будинки.

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