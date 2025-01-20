У ніч на 20 січня, ворожа армія з реактивної артилерії обстріляла Нікопольську громаду на Дніпропетровщині.
Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, ворожий удар прийшовся по районному центру місту Нікополь.
Окупанти били по Марганецькій та Покровській громадах, у Нікополі ворог пошкодив чотири багатоквартирні будинки, гімназію, підприємство та лінію електропередач.
"Пізно ввечері та вночі ворог поливав вогнем Нікопольщину. Обстрілювали з артилерії та «Градів».... На щастя, люди не постраждали. В інших громадах області ніч минула без обстрілів", — повідомив Лукашук.
Лукашук додав, що крім цього в області Сили протиповітряної оборони збили чотири російські безпілотники.
Зауважимо, що у ніч на понеділок, 20 січня, російські окупанти атакували Україну балістичною ракетою та 141 ударним дроном типу "Шахед" й безпілотниками-імітаторами.
Минулого тижня російська армія завдала 132 удари по території Чернігівської області. Було пошкоджено агропідприємство та житлові будинки.
Як повідомляють у Telegram-каналі Чернігівської обласної державної адміністрації, росіяни атакували 27 населених пунктів Чернігівської області.
Армія РФ завдала 56 авіаударів КАБами, некерованими авіаційними ракетами, ударними FPV-дронами та дронами Shahed.
Пошкоджено агропідприємство, ангари, адмінбудівля, техніка та зібраний урожай кукурудзи. Росіяни вдарили по будівлі ферми, області є зруйновані житлові будинки.
Останні новини в Україні:
Перехожа випадково викрила шпигуна Росії: він виявився не простим обличчям.
Авто з військовим злетіло у повітря: четверо українців скоїли злочини проти ЗСУ, розкрито деталі.
Причетні депутати, працівники ТЦК і не лише: викрито низку корупційних схем, подробиці від СБУ.