В среднем потери российских оккупантов на Покровском направлении колеблются от 300 до 500 в сутки, и уже можно говорить о том, что потери противника в январе 2025 года будут рекордными.

Об этом рассказал военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев в эфире FREEДОМ.

По словам эксперт, в январе этого года потери российских оккупационных войск на Покровском направдении могут составлять 12-15 тысяч, а за все время наступления рф на Покровск противник потерял примерно 150 тысяч личного состава. Причем здесь "утилизируются" наиболее мотивированные и боеспособные подразделения армии рф.

"На Покровском направлении сосредоточены наиболее боеспособные подразделения российской оккупационной армии: это 2-я и 41-я общевойсковые армии. На данный момент с Кураховского направления перебрасывают подразделения 51-й общевойсковой армии", – пояснил Дмитрий Снегирев.

Кроме того, как рассказал военный эксперт, потери российских оккупантов в бронетехнике на Покровском направлении вообще побили исторический максимум — 1800 единиц за время проведения этой наступательной операции противника.

"Поэтому и не случайны изменения тактики действий российских оккупантов, а именно оттягивание тяжелой бронетехники от непосредственно линии боевого соприкосновения и использование ее фактически в качестве ствольной артиллерии", – добавил Дмитрий Снегирев.

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