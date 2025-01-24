Военнослужащий ВСУ рассказал о ситуации в Курской области и оценил угрозу новой волны военных из Северной Кореи.

В Курской области ситуация для российского командования выглядит очень невыгодно, и оккупантам до сих пор никак не удается вытеснить ВСУ.

Об этом рассказал украинский политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, бригада которого воюет в Курщине с первых дней этой операции, в эфире 24 канала.

Военный отметил, что следует скептически относиться к сообщениям в западных СМИ о том, что КНДР может прислать новые силы на помощь рф, потому что у них нет достоверных источников, очевидно, что никто из штаба северокорейского диктатора не сбрасывает им информацию.

"Россия набирает на мобилизацию людей, набирает на контракт, наемников набирает по всему миру, не только в Северной Корее, набирает сколько может. Как говорят, она выполняет свой план по набору около 30 тысяч человек в месяц", - заявил Кирилл Сазонов.

При этом, по словам военного, мы "минусуем" очень много оккупантов: у нас редко бывают дни, когда ВСУ ликвидируют менее 1,5 тысяч оккупантов в сутки, у противника бывают потери 45-48 тысяч личного состава в месяц, поэтому мы их выбиваем быстрее, чем рф набирает новые.

"И уже сейчас под Покровск они перебрасывают подкрепление с Курахово, с направления, куда раньше шли подкрепления, людей не хватает", – отметил Кирилл Сазонов.

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