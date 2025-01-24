В Киевской области увеличилось количество погибших в результате российской атаки.

Российская армия атаковала территорию Киевской области беспилотниками, известно о трех погибших.

Об этом сообщает Национальная полиция.

В полиции отметили, что по состоянию на 7:30 в одном из районов Киевской области зафиксировано повреждение одного многоквартирного дома, в нем повреждено 11 квартир.

В другом районе области повреждения получили восемь частных домов, три автомобиля, магазин, хозяйственная постройка и забор.

"К сожалению, три человека погибли. Также 26-летний мужчина получил ожоги. Пострадавший доставлен в больницу, где предоставляется вся необходимая помощь", — говорится в сообщении.

В ГСЧС Киевской области добавили, что на Фастовщине в поселке Глеваха в результате попадания обломков БпЛА в 10-ти этажный жилой дом произошел пожар и разрушение конструкций на 6 и 7 этажах.

Спасатели эвакуировали 150 жителей дома.

"В результате атаки на Киевщину погибли 3 человека", — сообщили в Нацполиции.

В одном из районов Киевской области зафиксировано повреждение одного многоквартирного дома, в котором повреждено 11 квартир.

В другом районе области повреждены восемь частных домов, три автомобиля, магазин, хозяйственная постройка и забор.

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