Ворог атакував Україну 60-ма ударними БпЛА «Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, рф.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 10 ранку підтверджено збиття 36 ударних безпілотників типу «Shahed» та інших типів.

Через протидію Сил оборони 23 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені.

Біля Києва у ніч проти 24 грудня було чути вибухи, у столиці оголосили повітряну тривогу через рух ворожого безпілотника у напрямку міста.

У Києві було чути звуки вибухів близько четвертої ранку.

У Хмельницькій області вранці 24 грудня пролунали вибухи, було зафіксовано ворожих безпілотників у бік Хмельницького та Старокостянтинова.

Повітряна тривога у регіоні через загрозу "Шахедів" була оголошена майже о шостій годині ранку.

Близько сьомої ранку на Хмельниччині було чути звуки вибухів, через пів години - пролунали знову.

До слова, пропаганда РФ лякає “підготовкою удару", українцям розповіли, що відбувається насправді.

У Центрі додали, що загроза ракетних ударів існує 24/7 з першого дня повномасштабної війни тому агресор не попереджує про свої атаки.

В ЦПД додали, що українці мають пам'ятати, що не потрібно нехтувати сигналами повітряної тривоги, також потрібно довіряти лише офіційним джерелам.

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