Так, вчера, 23 января, сообщалось о 52 раненых , среди которых есть и спасатели.

На сегодня, 24 января, известно о 54 раненых. Об этом сообщается в Telegram-канале Запорожской областной военной администрации (ОВА).

"Один человек погиб, еще 54 получили ранения в результате вражеской атаки на Запорожье", - говорится в сообщении ОВА.

На месте удара помогали работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) не только из Запорожской, но и Херсонской и Донецкой областей.

Напомним, что в ночь на 23 января российские оккупанты дважды атаковали Запорожье. Вражеские беспилотники уничтожили энергетический объект, в результате чего более 20 тысяч абонентов остались без света.

Сообщается, что обесточены объекты критической инфраструктуры, котельные, учреждения здравоохранения и соцзащиты.

Враг атаковал город баллистическими ракетами, одна из которых разрушила двухэтажное многоквартирное здание. В результате обстрела погиб 47-летний мужчина.

Ранее сообщалось, что в Киевской области увеличилось количество погибших в результате российской атаки.

Российская армия в ночь на 24 января атаковала территорию Киевской области беспилотниками, известно о трех погибших.

В полиции отметили, что по состоянию на 7:30 в одном из районов Киевской области зафиксировано повреждение одного многоквартирного дома, в нем повреждено 11 квартир.

В другом районе области повреждения получили восемь частных домов, три автомобиля, магазин, хозяйственная постройка и забор.

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