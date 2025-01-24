Російська армія атакувала територію Київської області безпілотниками, наразі відомо про трьох загиблих.

Про це повідомляє Національна поліція.

У поліції зазначили, що станом на 7:30 в одному з районів Київщини зафіксовано пошкодження одного багатоквартирного будинку, в ньому пошкоджено 11 квартир.

В іншому районі області пошкоджень зазнали вісім приватних будинків, три автомобілі, магазин, господарська споруда та паркан.

"На жаль, троє людей загинули. Також 26-річний чоловік отримав опіки. Потерпілого доставлено до лікарні, де надається вся необхідна допомога", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС Київщини додали, що на Фастівщині у селищі Глеваха внаслідок потрапляння уламків БпЛА в 10-ти поверховий житловий будинок сталася пожежа та руйнування конструкцій на 6 і 7 поверхах.

Рятувальники евакуювали 150 мешканців будинку.

"Унаслідок атаки на Київщину загинуло 3 людини", — повідомили у Нацполіції.

В одному з районів Київської області зафіксовано пошкодження одного багатоквартирного будинку, в якому пошкоджено 11 квартир.

В іншому районі області пошкоджено вісім приватних будинків, три автомобілі, магазин, господарська споруда та паркан.

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