Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру в Ивано-Франковской области.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив информировал о работе ПВО в городе.
Ночью в Ивано-Франковской области прогремела серия взрывов, известно, что под удар врага попала критическая инфраструктура области.
В результате атаки вспыхнул пожар, сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук в Telegram
"Серия взрывов прозвучала на Прикарпатье. Этой ночью враг несколько раз атаковал область, применяя ударные беспилотники. Целью стали объекты критической инфраструктуры. Зафиксировано возгорание. На месте работают соответствующие службы", - говорится в сообщении.
По состоянию на 8 утра сообщений о пострадавших в области не поступало.
Ранее сообщалось, что в ночь на 27 января, российский дрон попал в многоэтажку в Днепре, известно о последствиях.
В результате вражеской атаки по Днепру повреждена крыша, технический этаж и квартиры на верхних этажах.
Напомним, в результате вражеской атаки в Днепре в ночь на 27 января были повреждены три многоэтажки, в одной из них вспыхнул пожар - его оперативно потушили спасатели.
Предварительно, пострадавших нет.
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