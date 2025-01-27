В ночь на 27 января во время вражеской атаки дронами в Ивано-Франковской области было слышно звуки взрывов.

Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру в Ивано-Франковской области.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив информировал о работе ПВО в городе.

Ночью в Ивано-Франковской области прогремела серия взрывов, известно, что под удар врага попала критическая инфраструктура области.

В результате атаки вспыхнул пожар, сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук в Telegram

"Серия взрывов прозвучала на Прикарпатье. Этой ночью враг несколько раз атаковал область, применяя ударные беспилотники. Целью стали объекты критической инфраструктуры. Зафиксировано возгорание. На месте работают соответствующие службы", - говорится в сообщении.

По состоянию на 8 утра сообщений о пострадавших в области не поступало.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 января, российский дрон попал в многоэтажку в Днепре, известно о последствиях.

В результате вражеской атаки по Днепру повреждена крыша, технический этаж и квартиры на верхних этажах.

Напомним, в результате вражеской атаки в Днепре в ночь на 27 января были повреждены три многоэтажки, в одной из них вспыхнул пожар - его оперативно потушили спасатели.

Предварительно, пострадавших нет.

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