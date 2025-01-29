В 2024 году Израиль объявил об отказе от комплексов Patriot, планируя заменить их современными системами.

Соединенные Штаты отправили Украине около 90 ракет-перехватчиков для системы Patriot, ранее хранившихся в Израиле.

По данным Axios, груз уже доставлен в Польшу для последующей передачи украинским военным.

Американские военно-транспортные самолеты C-17 перевезли ракеты с авиабазы ​​на юг Израиля в польскую Жешува — ключевой хаб для западной военной помощи Киеву Вместе с ними отправить в США дополнительное оборудование, включая радары, для ремонта.

Как состоялась передача

После решения Армии обороны Израиля снять ракеты с вооружения, Украина предложила передавать их США для технического обслуживания, а затем — на фронт.

Однако, по данным Axios, израильские власти долго медлили из-за опасений реакции Москвы. Украинский чиновник сообщил, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху длительное время не отвечал на обращение, но в сентябре одобрил передачу.

Позиция Израиля

Израиль предупреждает Москву об этом шаге, отмечая, что формально только «возвращает систему Patriot в США», а не передает оружие Украине.

В офисе Нетаньяху подтвердили передачу ПВО в США, но заявили, что не знают об их дальнейшем использовании.

Предыстория

В апреле 2024 года Израиль объявил об отказе от комплексов Patriot, планируя заменить их современными системами.

Эти ракеты отличились еще в войне в Персидском заливе 1991 года, когда перехватывали иракские скады. В Израиле они официально поступили на вооружение в том же году, а первое успешное боевое применение зафиксировали в 2014-м – тогда Patriot сбил беспилотник ХАМАС.

Источник: Аксиос

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