В ночь на 30 января вражеский "Шахед" попал в многоэтажный дом в Сумах, под завалами оказались люди.

Врезультате вражеской атаки в Сумах известно о большом количестве пострадавших и погибших.

По меньшей мере 9 человек получили ранения, есть две жертвы, об этом сообщает начальник Сумской ГВА Сергея Кривошеенко и Сумскую ОВА.

В результате удара по многоэтажному дому были повреждены окна и стены многоэтажки с шестого по второй этажи.

Спасатели продолжают разбиратать завалов, на месте удара спасли девочку, происки ее мамы продолжаются.

Также ищут супругов, которые жили на седьмом этаже. Руководитель областной военной администрации Владимир Артюх рассказал, что удар по зданию произошел примерно в 00:18.

Владимир Артюх сообщил об одном погибшем человеке и трех раненых.

Спасателям удалось спасти 4 человека, среди них 1 ребенок, эвакуированы 118 человек.

По данным ГСЧС, по состоянию на 06:00 известно о 9 пострадавших. О погибших спасатели не сообщают.

В Сумах, где российский беспилотник в ночь на 30 января, ударил в многоэтажный жилой дом, число погибших возросло до четырех. Об этом сообщают местные власти.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что ночью враг запустил по Украине 81 БпЛА, 37 из них – сбиты, 39 – локационно потеряны.

Беспилотники были уничтожены в Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Херсонской и Одесской областях. ㅤ

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