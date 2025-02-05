Враг атаковал Харьков "Шахедами", мэр сообщил о прилетах и пожарах в центральной части города.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в ночь на 5 февраля вражеский дрон нанес удар по центральной части города.

Об этом сообщил мэр Харькова Терехов в соцсетях.

"Есть информация об ударе "Шахедом" по центральной части города. Детали выясняем", - говорится в сообщении.

Позже Терехов сообщил, что вражеский удар пришелся по административному зданию в Салтовском районе.

"Враг нанес удар по административному зданию, расположенному в Салтовском районе. На месте попадания пожар", - сообщил Терехов.

В многоэтажке напротив были выбиты окна. Пострадала АЗС.

Информация о пострадавших в данный момент не поступала.

В 3:16 Терехов сообщил о еще одном прилете, уже в Основянском районе.

По его словам, на месте попадания возник пожар.

Позде стало известно, что площадь пожара, возникшего после удара российского "Шахеда" по Салтовскому району Харькова составляет более 200 квадратных метров.

Вспыхнула крыша административного здания, которое является памятником архитектуры.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала еще одну агентку ФСБ, корректировавшую российские удары по Херсону, при этом сама она проживала в этом же городе.

Как сообщили в СБУ, она способствовала определению координат для артиллерийских, авиационных и дроновых атак на правобережную часть Херсона.

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