Правительство Пекина сразу пригрозило контрмерами в случае, если Трамп введет пошлины, в то же время часть китайских предприятий выразила обеспокоенность по поводу возможного прекращения экспорта в США.

Однако, как пишет "Голос Америки", хотя новые пошлины могут негативно повлиять на китайскую экономику, это решение также может являться сигналом о готовности администрации Трампа вести переговоры с Пекином.

"Администрация Трампа может использовать 10% таможенную пошлину как способ подтолкнуть Пекин к соглашению по некоторым вопросам, важным для США, таким как кризис с фентанилом, и показать китайскому правительству, что оно может увеличить пошлины еще до 60%, если Китай не захочет участвовать в переговорах", - отметил Ву Се Чи, эксперт по китайской политике.

Учитывая экономические трудности Китая, правительство Пекина пытается избежать конфронтации и может избрать менее агрессивные контрмеры, в том числе подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Другие аналитики указывают на возможность того, что низкие пошлины, введенные Трампом, свидетельствуют о начале переговорного процесса. К примеру, Китай может объявить масштабный заказ для американской компании Boeing или значительно увеличить импорт сланцевого газа, что станет выгодным для Трампа на политическом уровне.

Несмотря на это, некоторые китайские экономисты предупреждают, что введенные пошлины могут оказать серьезное влияние на экономику Китая. Пекин зависит от экспорта для стимулирования экономического роста и новые торговые барьеры могут привести к снижению темпов развития.

Но уже сейчас, по мнению главной экономистки Азиатско-Тихоокеанского региона Алисии Гарсиа-Эрреро, основными источниками напряжения между США и Китаем в ближайшие годы станут не только торговые вопросы.

"Эскалация напряжения между Китаем и США возникнет из-за важных вопросов национальной безопасности, таких как Тайвань и развертывание американских войск на Филиппинах", - сказала она.

Источник: holosameryky .

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