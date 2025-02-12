Война в Украине серьезно истощила армию России, и вне зависимости от исхода войны Кремлю придется восстанавливать свои вооруженные силы.

Армия России истощена, и даже если Кремль одержит победу, для новых агрессивных действий Путину придется серьезно восстанавливать и перестраивать свои военные силы.

Издание Business Insider ссылается на новое аналитическое исследование, проведенное Центром RAND Corp., очерчивающим четыре возможных сценария для будущего российской армии.

Первый вариант, который называют "планом Шойгу", предполагает возвращение армии в состояние, которое она имела до начала полномасштабного вторжения в Украину. Это означает попытку сбалансировать численность солдат и огневую мощь, компенсируя дефицит современных технологий за счет импорта.

"Самым впечатляющим является то, что план предполагает, что российская армия в основном в хорошей форме, несмотря на доказательства противоположного в Украине", – пишет издание.

Второй сценарий – реализация реформы 2008 года, предложенной тогдашним министром обороны России Анатолием Сердюковым. Этот план предполагает переход к более компактной, но профессионально подготовленной армии, способной к гибридным войнам и привлечению частных военных компаний. Однако аналитики отмечают, что такой подход может иметь достаточно наземных сил для расширения российского влияния.

Третий вариант предполагает кардинальный отказ от советских традиций ведения войны и переход к новой военной модели, основанной на западных подходах. Однако аналитики считают этот сценарий наиболее маловероятным. Наконец, наиболее вероятным вариантом является возврат к советским стандартам.

"Основным аргументом в пользу этого пути является то, что российским военным во многих отношениях пришлось вернуться к этой модели во время войны в Украине, полагаясь на более старые системы, преобладающую огневую мощь и массу — и хотя это не привело к решающей победе России в Украине, этого было достаточно, чтобы зайти в тупик".

Источник: businessinsider .

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