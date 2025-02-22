Европейские войска, которые могут быть отправлены в Украину после завершения войны, не будут играть роль миротворцев.

По плану, миссия европейских военных будет сосредоточена на обеспечении безопасности и поддержании стабильности в Украине , сообщает Politeka.net .

Согласно сообщению Sky News, европейские войска могут быть направлены в Украину после завершения активных боевых действий, однако их роль будет далека от миротворческой. Источники со ссылкой на западных чиновников сообщили, что иностранные войска не будут размещаться вблизи прифронтовых зон, а их основной задачей станет стабилизация ситуации в Украине после войны.

Идея включения иностранных войск в Украину рассматривается как один из элементов гарантий безопасности, который может помочь восстановить страну после российской агрессии. Их роль будет способствовать возвращению миллионов украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны. Европейские солдаты будут выполнять функцию "успокоения" населения, помогая в мирном восстановлении и стабилизации жизни, сообщает Политека.

Иностранные войска могут быть размещены в ключевых локациях, таких как крупные города, порты и важные объекты инфраструктуры, включая атомные электростанции. Одной из важных миссий станет защита воздушного пространства Украины. Речь идет о возможной интеграции "воздушной полиции", которая позволит восстановить гражданские авиаперевозки, открыв украинское небо для пассажирских самолетов.

Кроме того, есть варианты привлечения спутников, самолетов и беспилотников для мониторинга ситуации в стране. Для усиления сохранности рассматривается возможность направления военных кораблей в Черное море. Одной из необходимых процедур для этого станет разминирование территории. Согласно планам, численность иностранных военных не должна превышать 30 000 человек.

Источник: news.sky .

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