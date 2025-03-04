Вражеская армия в ночь на 4 марта атаковала Украину ударными беспилотниками.

В результате очередной российской атаки в Одессе есть повреждения и проблемы с электроэнергией, передает Politeka.net.

Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам есть повреждение энергетической инфраструктуры, в части города действуют аварийные отключения электроэнергии, запущены генераторы для работы критической инфраструктуры, в том числе и котельных.

Также разворачиваются дополнительные пункты несокрушимости, передает Политека.

В результате падения обломков и взрывных волн, повреждения получили два частных дома и бизнес-центр.

Мэр города Геннадий Труханов сообщил о четырех потерпевших.

Как сообщили в ГСЧС Украины, россия атаковала Одессу ударными беспилотниками.

Также враг обстрелял город Сумы, сообщила Сумская областная военная администрация.

Ночью 4 марта враг атаковал гражданскую инфраструктуру города Сумы.

В результате удара ударного дрона повреждены помещения детского медицинского учреждения.

Аварийно-спасательные службы работают над локализацией и тушением пожара. Предварительно без жертв».

Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил об обстрелах области.

Вечером и ночью в области украинские защитники приземлили девять вражеских дронов.

Громко было в Днепровском районе, повреждена АЗС.

Фиксировались удары по Никопольщине — райцентру, Марганецкой и Красногригорьевской громадах. Агрессор применял РСЗО „Град“, артиллерию и дрон-камикадзе. Люди не пострадали.

В Запорожской области 49-летний мужчина погиб, 46-летняя женщина получила ранения в результате вражеской атаки по Пологовскому району, сообщил руководитель Запорожской ОВ Иван Федоров.

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