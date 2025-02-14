У ніч на 14 лютого ворожий дрон із фугасною бойовою частиною потрапив у укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

Російський дрон ударив по Чорнобильській АЕС, спалахнуло укриття, яке захищає світ від радіації, передає Politeka.net.

Про це 14 лютого заявили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Після удару дрона Росії по укриття четвертого енергоблоку ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми.

"На проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС України додали, що моніторинг обстановки у Чорнобилі триває, ситуація знаходиться під контролем, українців закликали стежити за офіційними повідомленнями.

Так, у ніч на 14 лютого російський безпілотник із фугасною бойовою частиною потрапив у укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

Як передає Політека, Міжнародному агентству з атомної енергетики (МАГАТЕ) підтвердили удар дроном по саркофагу на ЧАЕС.

Дрон Росії потрапив у дах ізоляційної споруди нової захисної оболонки, яка захищає зруйнований четвертий реактор на ЧАЕС.

За попередніми оцінками, пошкодження "Укриття" у Чорнобилі суттєві.

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