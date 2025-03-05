Российские войска в ночь на 5 марта атаковали Украину ударными дронами, известно о пострадавших и погибших.

Вражеская армия в ночь на 5 марта атаковала Херсон, в результате обстрела в Корабельном районе погиб 55-летний мужчина, есть раненые, повреждены дома, передает Politeka.net.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Враг обстрелял Корабельный район города, из-за чего смертельные ранения получил 55-летний мужчина.

За прошедшие сутки россияне били по жилой инфраструктуре области, в результате атак повреждены 2 многоэтажки и 7 частных домов, ранения получили 6 жителей Херсонщины.

Российские войска в ночь на 5 марта атаковали Киевскую область ударными дронами, повреждены дома, автомобили, склады, детсад и школа.