Вражеская армия в ночь на 5 марта атаковала Херсон, в результате обстрела в Корабельном районе погиб 55-летний мужчина, есть раненые, повреждены дома, передает Politeka.net.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram
Враг обстрелял Корабельный район города, из-за чего смертельные ранения получил 55-летний мужчина.
За прошедшие сутки россияне били по жилой инфраструктуре области, в результате атак повреждены 2 многоэтажки и 7 частных домов, ранения получили 6 жителей Херсонщины.
Российские войска в ночь на 5 марта атаковали Киевскую область ударными дронами, повреждены дома, автомобили, склады, детсад и школа.
Об этом сообщает Киевская ОВА.
Воздушная тревога в Киевской области объявлялась трижды за ночь, работали силы противовоздушной обороны, есть сбитые цели, передает Политека.
Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано, данных о пострадавших нет.
В результате вражеской атаки в Бориспольском районе зафиксировали повреждения.
Российская армия атаковала очередной объект "ДТЭК" в Одесской области - это четвертый удар по энергосистеме региона за две недели.
Об этом сообщает в Telegram-канале "ДТЭК".
Есть погибший и пострадавший, повреждены и разрушены не менее 20 частных домов, хозяйственные помещения, бизнес-центр, почтовое отделение, медицинская лаборатория, торговые объекты и машины.
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