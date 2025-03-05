Вражеская армия в ночь на 5 марта атаковала Херсон, в результате обстрела в Корабельном районе погиб 55-летний мужчина, есть раненые, повреждены дома, передает Politeka.net.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Враг обстрелял Корабельный район города, из-за чего смертельные ранения получил 55-летний мужчина.

За прошедшие сутки россияне били по жилой инфраструктуре области, в результате атак повреждены 2 многоэтажки и 7 частных домов, ранения получили 6 жителей Херсонщины.

Российские войска в ночь на 5 марта атаковали Киевскую область ударными дронами, повреждены дома, автомобили, склады, детсад и школа.

дым, атака

Об этом сообщает Киевская ОВА.

Воздушная тревога в Киевской области объявлялась трижды за ночь, работали силы противовоздушной обороны, есть сбитые цели, передает Политека.

Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано, данных о пострадавших нет.

В результате вражеской атаки в Бориспольском районе зафиксировали повреждения.

Российская армия атаковала очередной объект "ДТЭК" в Одесской области - это четвертый удар по энергосистеме региона за две недели.

Об этом сообщает в Telegram-канале "ДТЭК".

Есть погибший и пострадавший, повреждены и разрушены не менее 20 частных домов, хозяйственные помещения, бизнес-центр, почтовое отделение, медицинская лаборатория, торговые объекты и машины.

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