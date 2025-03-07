С 6 на 7 марта российская армия атаковала Украину, используя для атаки крылатые ракеты и беспилотники.

В ряде украинских областей прогремели взрывы, в частности, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о взрыве в городе, переДает Политека.

Позже стало известно, что Россия атаковала гражданское предприятие в Киевском районе.

"Есть возгорание автомобилей. В медицинское учреждение госпитализированы 65-летняя женщина и 61-летний мужчина. На месте работают все профильные службы", — сообщил Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил удар по гражданскому инфраструктурному объекту, известно о раненной женщине, ее достали из-под обломков здания.

Пострадал также многоквартирный дом рядом.

Число раненых в Харькове возросло до пяти человек.

Терехов добавил, что кроме здания критической инфраструктуры и жилого дома пострадали и другие объекты, горели десять гаражей и пять автомобилей.

Также россияне повредили один из производственных объектов Черниговской области.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.

По данным Полтавской ОВА, в Миргородском районе обломки вражеской цели упали на частный дом. Известно о двух пострадавших, среди них ребенок.

В Тернопольской области начальник ОВА Вячеслав Негода заявил, что в регионе есть попадания ракет в критический промышленный объект.

"Могут быть ограничения с подачей газа", — предупредил он.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что под массированным ударом оказались энергетическая и газовая инфраструктура.

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