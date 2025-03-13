Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что миротворческая миссия в Украине становится все более конкретной, она будет предусматривать западные удары по рф в случае агрессии, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Состоялся ряд событий, Макрон собирал совещание с главами штабов стран, после этого Себастьян Лекорню, министр вооруженных сил Франции, отметил, что 15 стран готовы выступить гарантами безопасности для Украины и рассматривают разные варианты поддержки Украины, в частности, большим количеством оружия и отправкой своих вооруженных контингентов. Эта история развивается, она набирает обороты, обсуждений все больше и на разных уровнях. И вот Associated Press нам дает определенную конкретику. Они отмечают, что Британия и Франция обсуждают удары по Вооруженным силам россии в случае нарушения перемирия в Украине», – рассказывает Александр Мусиенко.

Итак, констатирует он, эта дискуссия переходит в более предметную плоскость, и это важно, потому что здесь как нигде дьявол кроется в деталях. В частности, объясняет эксперт для Politeka, это относительно численности миротворческих контингентов, организации командования, размещения войск, видов и количества вооружения и тому подобное.

«Здесь уже есть определенная конкретика, позволяющая атаковать российские войска. Если это так, это прорыв. Западный высокопоставленный чиновник, анонимный источник уточнил, что речь идет о прямых и немедленных ударах по российским объектам. И, по его словам, план предусматривает формирование достаточного контингента, чтобы сдержать россию от нового нападения на Украину», - отмечает Александр Мусиенко.

Также, добавляет эксперт, в плане речь идет об обеспечении миротворческой миссии тяжелой техникой и запасами оружия, которые будут переброшены в течение нескольких дней или даже часов. Кроме того, подчеркивает он для Politeka, контингенты могут быть размещены на ключевых объектах инфраструктуры, например, на атомных электростанциях, их будут поддерживать западная авиация и военно-морские силы, а линию фронта будут контролировать беспилотники.

Как сообщала Politeka, Стариков заявил, что 300-400 дронов, которые мы запустили на подмосковье, лучше было бы использовать на фронте.

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