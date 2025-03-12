Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко пояснив, що, хоч Трамп і підтримав ідею України про припинення вогню на 30 днів, але йому ще треба вмовити на це путіна, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«У кремлі мовчать, а британське видання The Telegraph пише з посиланням на високого чиновника про те, що він дає менше 50% на те, що путін піде на перемир'я», - зазначає Олександр Мусієнко.

І, як ми бачили, додає він, ніч була непростою, знову був обстріл України, під атакою Київ, Одеса, Харків, Суми, Дніпро, не вщухають бойові дії і на фронті, ворог тисне на Курщині і Донеччині. Тож, підкреслює експерт для Politeka, росія аж ніяк не демонструє готовності до припинення вогню і перемир’я, та й очікувати іншого було марно, путін буде тягнути до останнього, щонайменше до розмови із Трампом у п’ятницю.

«А Трамп дуже позитивно відреагував на готовність України припинити вогонь терміном на 30 днів і сказав, що було б добре, щоб Зеленський повернувся до Білого дому. Не виключаю, що це станеться найближчим часом, українська делегація поїде до Вашингтону і на порядку денному, як мені видається, буде два основні моменти. Це підписання угоди про рідкоземельні мінерали та копалини, вже, зрештою, потрібно її фіксувати, і пакети допомоги», - розповідає Олександр Мусієнко.

Принагідно він нагадує для Politeka, що останній пакет допомоги США оголосили наприкінці 2024 року, за Трампа їх не було і, як сказав, його радник з нацбезпеки Волтц, поки і не планується. Однак, зауважує експерт, після переговорів у Джидді США відновили обмін з Україною розвідданими і постачання вже обіцяної допомоги, яку оголошував ще Байден, і це дійсно важливо, тому що дуже багато чого до нас ще не дійшло.

Як повідомляла Politeka, Мусієнко розповів, що відбувається на Курщині: підготовка до переговорів.

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