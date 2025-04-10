Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал новые детали о том, как граждане Китая попали на фронт на стороне россии и прикроет ли китайское правительство эту лазейку, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отметил президент Зеленский, рассказывает он, известно по меньшей мере о 155 гражданах Китая в составе войск врага, возможно, их и больше, а вербовка происходит через TikTok и другие социальные сети. К тому же, добавляет он, могут быть и схемы скрытой вербовки, и не обязательно китайцев в российскую армию отправляет именно компартия Китая.

«А есть другой вариант, когда китайское правительство и китайские спецслужбы могут об этом знать. Хочу напомнить, что китайскую разведку называют разведкой тысячи песчинок. А это значит, что многие граждане Китая, которые ездят по миру, передают информацию о происходящем. В частности, о стране, о быте, об условиях, каких-то элементах социально-экономического развития. Но так же эти граждане Китая находятся и в определенных средах, где они тоже собирают информацию, в средах, конечно, своих, своего компактного проживания и общения – китайские кварталы, клубы и т.д.», - объясняет Александр Мусиенко.

Возможно, рассуждает эксперт, раскрытие этой схемы может все же вынудить Китай закрыть возможности для своих граждан участвовать в боевых действиях, закрыть схемы вербовки, особенно тайные. Поэтому очень хорошо, констатирует он, что удалось взять в плен китайцев, обнаружить эту информацию и обнародовать ее, возможно, это повлияет на ситуацию.

«Конечно, может быть, не всю, потому что есть граждане Китая и на Дальнем Востоке, проживающие в других местах, они могут быть завербованы, они могут быть наемниками в войне. Но в то же время со стороны Украины сделаны серьезные шаги для того, чтобы это ограничить, и это очень хорошо», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что этими тарифами Трамп все еще хочет кому-то доказать, что он – хороший бизнесмен.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал три версии, почему китайские граждане оказались на Донбассе.





