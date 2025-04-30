Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко сообщил, что в кремле начали готовить определенные меры, которые могут свидетельствовать о подготовке к перемирию, окончанию войны, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

В частности, отмечает он, Медведев уже набросился на Финляндию и Швецию. Мол, рассказывает эксперт, они и раньше имели определенные международные преференции по причине геополитического положения и массы других факторов, а теперь вступили во враждебное НАТО и автоматически становятся целью российской армии, включающей превентивные меры, возможные удары и даже ядерную составляющую.

«Идет накачка ядерной эскалации. кремль так делает всегда, когда есть определенные моменты на поле боя и когда ему нужно чего-то достичь. Когда вице-президент США Вэнс говорит о том, что возможна ядерная война и ее нужно не допустить, в кремле это сразу воспринимают так, что нужно больше угрожать применением ядерного оружия, чтобы еще больше боялись и были готовы идти на уступки россии и давили на Украину», - объясняет Александр Мусиенко.

То есть, констатирует эксперт, кремль смещает фокус внимания и готовит информационную основу для новой будущей войны – против стран Балтии, Польши, а еще Финляндии, Швеции и Норвегии, в частности, за Арктику. Ведь, напоминает он, россия имеет серьезные интересы в Арктике, развивает там свою военную инфраструктуру, так что следующая война может начаться в скором времени.

«И вот российские пропагандисты, разного рода выпивающие люди, которые когда-то были президентами, начинают делать соответствующие заявления, чтобы накачивать публику. Ведь если война отсутствует, если кремль не предлагает внешнюю агрессию и экспансию, это значит крах и смерть путинского режима. путин все равно умрет очень скоро, об этом говорил президент Зеленский, мы его переживем, безусловно, но все же угрозы есть. Поэтому это переключение внимания на случай, если «сво» сворачивается», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Якубин объяснил, почему Трамп не смог быстро закончить российско-украинскую войну.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, зачем путин объявил о перемирии на 9 мая.