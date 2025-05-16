Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что россия только имитирует переговорный процесс, а на самом деле готовится к новому наступлению, что подтверждают и источники в США, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, фиксируется рост активности врага на фронте, фиксируются штурмы в Донецкой области, кроме того, есть информация от ОТУ «Харьков» об обострении на Харьковщине. Так что, констатирует он, противник хочет провести летнюю кампанию, это будет наступление на Донбассе, на Лиманском и Покровском направлениях, а второе направление – это нанесение ударов по позициям ВСУ на всей линии фронта.

«В США видят, что россия сосредотачивает силы на линии фронта для возможного нового наступления с целью захвата дополнительных территорий Украины. Об этом CNN сообщают два американских чиновника, осведомленных о последних оценках США», - отмечает Александр Мусиенко.

Как сообщается, рассказывает эксперт, российские командиры стремятся сформировать большие силы, а вероятное наступление будет направлено на захват дальнейших территорий на Востоке Украины, хотя путин попытается захватить все территории, которые сможет, вплоть до окраин Киева. В то же время, по оценкам США, в значительной степени именно украинские беспилотные летательные аппараты и эффективность минных полей сдерживают российские войска, несмотря на их значительное преимущество в человеческих ресурсах как на Востоке, так и в Курской области, где ВСУ все еще удерживают свои позиции.

«Z-военкоры отмечают, что с такими темпами потерь, в том числе в экономике, в финансовом секторе, в секторе промышленности и производства россии придет каюк до конца года, не помогут даже северокорейцы на поле боя. Но здесь нужно отметить, что россия все равно делает максимально для того, чтобы милитаризировать собственную экономику, увеличивать потребности военных расходов, не трогать их, делая их приоритетной статьей в бюджете. Это свидетельствует, что путин намерен продолжать войну, но его нужно дожимать, чтобы он был заинтересован в по меньшей мере установлении режима прекращения огня», - заключает Александр Мусиенко.

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