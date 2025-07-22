Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, что уже несколько месяцев партнеры обсуждают поставки систем Patriot Украине, и оценил, когда мы наконец их получим, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Во время конференции в формате «Рамштайн», рассказывает эксперт, министр обороны Германии Писториус заявил, что США и Германия достигли договоренности о предоставлении Украине 5 систем ПВО Patriot, которые должны поступить как можно скорее.

«Как можно скорее – это, конечно, максимально «конкретный» термин. Когда это может произойти? Есть надежда, что мы получим 2-3 системы до конца этого года, а затем с 2026 года так и будем получать в дальнейшем. Это процесс, который может растянуться на срок от нескольких недель до нескольких месяцев. Поэтому и употребляется такая формулировка, которая якобы и обнадеживающая, оптимистичная, что это в ближайшее время произойдет, а с другой стороны, она не является достаточно конкретной. А в таких случаях все же хочется слышать и видеть реальные дела и конкретику», – объясняет Александр Мусиенко.

Однако, отмечает эксперт, сейчас этот вопрос на слуху, ему максимально посвящают внимание, поэтому это все же увеличивает наши шансы и вероятность того, что эти системы Patriot действительно будут доставляться в Украину как можно скорее.

«Глава Минобороны Германии сообщил, что в течение следующих нескольких дней будет координировать с партнерами в духе взаимного доверия механизм реализации этих планов и Германия предоставит дополнительные системы противовоздушной обороны и крайне необходимые боеприпасы. В красноречии не отказать. Сколько нужно согласований, встреч, обсуждений для того, чтобы в конце концов это необходимое оружие поступило к нам? Но ведь соответствующая работа с нашей стороны ведется», - заключает Александр Мусиенко.

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