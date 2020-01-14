Глава коммунальной корпорации «Киевавтодор» Александр Густелев рвется к власти в столице, пытаясь занять пост заместителя главы Киевской городской государственной администрации

Об этом сообщает Антикор.

«Глава коммунальной корпорации «Киевавтодор» Александр Густелев и его бывший заместитель Валентин Осипов известны всем киевлянам как прожженные коррупционеры. Это люди, которые на виду у всех, не стесняясь, последние 5 лет разворовывали Киев. В сумме они украли у киевлян полмиллиарда гривен», – говорится в статье.

Там также опубликован краткий список «подвигов» Густелева и Осипова, в частности – всплывшие недавно подробности одного из уголовных дел против них.

«Из материалов дела ясно, что Осипов еще в 2017 году будучи замглавы коммунальной корпорации «Киевавтодора» создал преступную группу, которая под прикрытием главы КК Густелева «пилила» средства столичного бюджета, выделенные на содержание и ремонт городских дорог и мостов. Так, по одному из эпизодов, «Киевавтодор» подписал договора на 37 млн гривен, однако почти треть этой суммы (11 млн гривен) была выведена на подставную фирму и обналичена. Пойманный за руку, Осипов сам признал свою вину. Дело передано в прокуратуру и Шевченковский суд. Однако, поскольку оба токсичные коррупционера продолжают занимать должности, этот факт, очевидно не смутил никого в руководства города. Как и многие другие», – констатируется в материале.

СМИ перечисляют и другие дела в отношении руководителей «Киевавтодора».

«В том же 2017 году было открыто уголовное производство по факту кражи чиновниками «Киевавтодора» денег на ремонте улицы Алма-Атинской. В том же году в корпорации проводила обыски СБУ. В 2018 году правоохранители разоблачили масштабную аферу, в результате которой было «освоено» 320 миллионов бюджетных гривен. Всего за этот год в отношении чиновников КК было открыто четыре уголовных дела. Итак, пять лет Густелев с Осиповым грабили киевскую казну, присваивая деньги, выделявшиеся на ремонт столичной инфраструктуры. Потому именно на их совести весь этот ужас, который мы имеем на данный момент: «уставшие» мосты, разрушенные дороги, дворы, похожие на решето из-за ям», – напоминается в статье.

СМИ сообщают, что сегодня Александр Густелев, «по которому давно плачет тюрьма», решил, что хочет стать заместителем главы Киевской городской государственной администрации. И глава КГГА Виталий Кличко ему такую возможность обеспечил.

«Опустим догадки о том, что за это получил сам мэр. Факт остается фактом: кандидатура Густелева уже «лежит в Кабмине». Почему Густелев до сих пор не за решеткой – пусть объяснят наши правоохранители. Почему Кличко продвигает его на пост своего зама – пусть объяснит сам глава КГГА. Главный вопрос на данный момент: неужели Кабинет министров утвердит это назначение? Неужели Густелев и там уже успел все «порешать», и теперь министры с ним в доле? И, наконец, неужели это скандальное назначение допустит президент Владимир Зеленский, обещавший очищать власть на всех уровнях от старых, насквозь коррумпированных, чиновников?» – резюмируется в материале.