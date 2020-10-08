Олег Аверьянов похитил автомобиль у бывшей жены, которую оставил с детьми без помощи

Об этом, как передает "Знай", пишет Политрада.

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Нет, я не устану удивляться тому, что происходит на черниговской земле. Начался процесс над криминал-депутатом от партии Ляшко Олегом Аверьяновым.

Нет, не по делам о рейдерских захватах, там пока глухо. Ему пока удаётся уходить от заслуженного наказания. Дело слушается по факту похищения у бывшей жены депутата от радикальной партии Ляшко Аверьянова автомобиля стоимостью 1млн 600 гривен.

История простая, Аверьянов решил, что жена надоела и пора менять, что ж, бывает, разлюбил одну и тут же нашёл другую. Двое детей в расчёт не идут и только мешают новой любви, что тоже не удивляет, к сожалению.

Но то, что человек – фигурант стольких уголовных дел, опять кандидат в депутаты от партии Ляшко и имеет шансы быть избранным – меня поражает и за гранью моего понимания. Человек, бросивший детей, ничем не помогает им после развода с бывшей женой. Но ему этого было мало, он забрал у неё машину и по подложным документам оформил ее на себя.

Так звучит обвинение, оглашённое в суде прокурором. Депутат свою вину отрицает, да он просто считает нормой забирать все, что ему хочется. Так вот вопрос к тем, кто за него хочет голосовать, вы думаете, что вас он не кинет? Вы, наверное, для него родней его детей?

Ну что же, вас грабят, и вы опять им хотите дать возможность делать это дальше? Я очень хочу поехать и посмотреть, чем этот суд закончится. Срок светит не малый. Боюсь, можете остаться без своего депутата. Нет прощения тем мужикам, кто бросает и предаёт своих детей. Но те, кто ещё их и грабит, просто для меня моральные уроды.

Ещё не поздно подумать и сделать свой выбор, вы с кем: с таким депутатом или со своей совестью. Я – за совесть, я – за детей!

P.S. В моей жизни были два друга, которые после развода отказались помогать своим детям, больше таких друзей в моей жизни нет!

Алекс Белый, специально для Политрады