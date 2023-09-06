За сетью нелегальных компаний по выманиванию денег и подпольной торговле наркотиками может стоять наркопредприниматель по прозвищу «Итальянец».

Об этом пишет портал Акценты.

Италия традиционно является одним из ключевых перевалочных пунктов для поставок наркотиков из стран третьего мира – Азии, Африки, Ближнего Востока – в богатые европейские столицы. Благодаря протяженному побережью и многочисленным островам, куда регулярно прибывают мигранты и грузовые суда, Апеннинский полуостров привлекает как аферистов-дилетантов, так и крупных игроков. Одним из них является украинец Олег Куцурук, по прозвищу "Итальянец", длительно контролировавший наркотрафик в нескольких небольших, но важных региональных портах, но затем, попав на радары Финансовой гвардии, решил расширять бизнес в Украине.

Итальянская феерия

В июле этого года полицейские Италии обнаружили в море у берегов восточной Сицилии две тонны кокаина. Власти считают, что стоимость найденного вещества составляет около $450 млн. Наркотики были спрятаны в пластиковых контейнерах и связаны бечевками. По мнению офицеров, это было сделано для того, чтобы груз не намок и не пошел ко дну. Следствие считает, что партия была сброшена с грузового судна для экипажа другого корабля.

Это один из многих случаев, когда наркотики остаются "бесхозными", или попадают в руки правоохранителей умышленно, чтобы отвлечь их от еще больших потоков, или же банально "поделиться" таким образом для более спокойной работы в будущем, рассказывают участники этого "рынка". Именно на таких операциях и "погорел" "Итальянец", которого едва не задержали при попытке "передачи" такой взятки представители итальянской службы национальной безопасности. Тогда "Итальянец" сбросил товар более чем на 850 млн евро. Можно только представить, какие денежные потоки он таким образом реально защищал.

В этот момент он решил, что дела в Италии следует постепенно сворачивать и сосредоточиться на работе в Украине.

Что известно о Куцуруке? Согласно открытым данным, Куцурук Олег Игоревич 03.09.1998 года. Зарегистрирован: Львовская область, Стрыйский район, с. Кавско, улица Полевая, дом. 23, кв.2.

Выходец из глухой карпатской деревни в Прикарпатье, "Итальянец" рано потерял отца, а мать быстро после этого переехала на заработки в Неаполь. Парень рос на улице в не лучших компаниях, высшего образования не получил, даже школу окончил едва - только из уважения к бабушке, матери отца, фактически его вырастившей до совершеннолетия. Первые наркотики попробовал в пуританском Ивано-Франковске примерно в 15, но уже к 23 понял, что гораздо выгоднее быть продавцом, чем потребителем. Так наркоторговля стала его колледжем, университетом и первым рабочим местом. Первая сеть покрывала западные области – Ивано-Франковскую, Львовскую, Тернопольскую, Волынскую. Только в Закарпатье и Черновцах не пускали местные наркодилеры.

Однажды, в гостях у матери в Италии, будущий наркобарон познакомился с местными дилерами и открыл для себя европейский рынок: в разы богаче, платежеспособнее, разнообразнее, требовательнее, чем в Украине. Здесь никто не считал партии килограммами только тоннами. Деньги никто не считал сотнями долларов – только в миллионах. Итальянец загорелся идеей покорить новую вершину.

Основой сети в Европе должны стать работники Украины. Поскольку речь идет преимущественно о старших женщинах и мужчинах (первые сидят с итальянскими бабушками и дедушками, а вторые строят итальянские автобаны и гостиницы) – особо рассчитывать на их спрос не приходилось. Но это - идеальное "сарафанное радио", которое должно было доносить "хорошее известие" до молодых итальянцев - детей и внуков немощных бабушек, руководителей галерных зданий, просто местных мажоров и не очень, которые или еще ничего не знали о наркотиках, или искали своего ” поставщика, не связанного с итальянской мафией.

Как "Итальянцу" удавалось обойти мафиозные кланы – большая загадка. Вполне возможно, что он делился с ними. Или не делился - и те сдали его финансовой гвардии. Наш герой едва ноги забрал с сапожного полуострова, потому что никому не хочется иметь уголовное дело, заведенное в Европе, где откупиться от суда гораздо сложнее, чем в Украине.

"В Украину вернусь"

Молодой человек решил сконцентрироваться на развитии бизнеса в Украине. Старая сеть постепенно приходила в упадок, однако на сцене появлялись новые технологии. Например – колл-центры. Если раньше мошенники выманивали у людей деньги, заставляли их инвестировать в фантики или продавали им услуги девушек легкого поведения из частных номеров, сидя дома, то теперь этот бизнес централизовался. Скамеры, которые "разводили" всех мастей – не просто частная инициатива, а многомиллиардная индустрия, в которой задействованы ИТ-технологии, правоохранительные органы, банки, платежные системы. В таких колл-центрах есть целый штат психологов и психиатров, разрабатывающих скрипты, которые "ведут клиента" по "воронке продаж". Есть также специальные "клоузеры", которые закрывают "сделки", "джуны" и "медли", "тестировщики" и "девелоперы". Стоимость содержания такой сети – около 0,5 – 1 млн долларов в месяц. Но это пыль по сравнению с отдачей, которую они приносят – в сотнях миллионов.

Услугами таких центров пользуются онлайн-казино, сутенеры, финансовые мошенники и наркобизнес. "Итальянец" решил ворваться в эту деятельность "с ноги". Вернувшись с Апеннинского полуострова, он нанял отдельную бригаду "титушек", с которыми прошелся офисные центры Львова, где размещались колл-центры конкурентов. Одной лишь угрозы рэкетом и разгромом было достаточно, чтобы два первых колл-центра согласились перейти "под крыло" "Итальянца". Вторая "волна" - когда "титушки" выломали дверь в нескольких учреждениях - дала еще несколько дополнительных "партнеров".

Несмотря на то что это были колл-центры казино и мелких скамер, наш герой быстро переориентировал их на привычный для себя сегмент: наркоторговлю. Он привык к большим объемам и сразу начал масштабировать проект: все колл-центры построил в одном здании, установил систему охраны и видеонаблюдения, тайминг работы на компьютерах и организовал жесткие психологические тренинги. Не Google, конечно, но тоже может быть.

Далее "Итальянец" организовал такие же центры во всех западных регионах. К его счастью, во время войны никто из правоохранителей ему особо не мешал.

Что делают колл-центры "Итальянца"? "Сопровождают" продажи наркотиков по телеграммам (дают указания заложникам и клиентам, контролируют оплаты, которые обычно приходят в криптовалюте, вербуют персонал), создают новые каналы продаж в белом и "черном" сегменте Интернета, а также агрессивно навязывают свои "продукты" рядовым комментаторам в Facebook и Twitter.

Имена "звенных" в этом крупном наркоборделе известны. Это Мария Крокодилова, Вероника Выбиеко, Юрий Пердиченко, Рефат Губриян (отвечает за контакты с правоохранительными органами; отец известен в узких кругах адвокат, специализирующийся на вытягивании из тюрьмы наркодилеров), Армен Кольченко, Михаил Бердичевский. Особняком стоит Соня Гризодубова по прозвищу Шмекс, которая, по некоторым данным, является девушкой Олега "Итальянца" Куцурука. Интересно, что своё прозвище она получила от звука, с которым падает после очередной дегустации "новинок" из ассортимента ее парня. Она "технологический директор" - отвечает за лаборатории по варке синтетических наркотиков в регионах, а также за поставку импортного сырья.

Стоит отметить, что ни один из этих персонажей не выходец из Ивано-Франковской области: "Итальянец" с детства не считал земляков надежными партнерами, поэтому искал исполнителей в должности "проджект-менеджеров" исключительно к востоку от Днепра. Крокодилова и Выбиеко налаживали сети наркотрафика в Харькове и Сумах. Пердиченко, Губриана и Кольченко наш герой вообще привез с оккупированных территорий Луганской области. Бердичевский (несмотря на свою фамилию) приехал из Полтавы, а Гризодубова - украиноязычная крымчанка, которая принципиально поехала учиться во Львов после окончания школы уже в оккупированном Крыму.

За каждым из них тянется по меньшей мере по 2-3 уголовных производства по мелким хулиганским статьям - разбиты окна в магазине, пробиты шины в авто соседа и т.д. Они требовались для ближайшего знакомства с тем, как работает система правосудия, чтобы привлечь ее представителей в свои сети. Впрочем, ни один из них еще не был привлечен к ответственности за организацию и сбыт наркотиков. Как рассказывают представители "среднего звена" в холдинге "Итальянца" - отсутствие судимости и даже подозрений по этой статье было одним из ключевых требований при приеме на работу.

Несмотря на то, что сейчас правоохранители – и даже народные депутаты – постоянно устраивают рейды колл-центрами, бизнес только преуспевает. На самом деле, как рассказывают источники в силовых структурах, все, что делают органы наркоконтроля в колл-центрах, - это "прицениваются" по поводу того, какую "судьбу" им попросить у мультимиллионеров, которыми сегодня являются наркодилеры.

Цинизм ситуации заключается в том, что во время войны такие, как "Итальянец" и его команда, не только подрывают боеспособность украинцев, высасывают из них деньги, которые могли бы пойти на поддержку Вооруженных сил или саморазвитие, но и убивают будущий генофонд нации. Почему сеть "Итальянца" еще не закрыли, почему такие сети в принципе продолжают существовать – вопрос открытый и очень болезненный. Без его решения у Украины вряд ли есть будущее и потенциал для победы над врагом в ближайшей перспективе.