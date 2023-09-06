Об этом пишут "Акценты".

Мэр Борисполя Владимир Борисенко на своей странице в Инстаграмме опубликовал фото в военной форме и заявил, что вступил в ряды ВСУ. Свое решение он обосновал тем, что сейчас идет переломный, решающий момент войны, поэтому нужно встать на защиту нашего государства. Но возникает вопрос, почему только сейчас Борисенко решил уйти на фронт, почему он не пошел добровольцем еще в первые дни войны, когда это было необходимо.

Скорее всего, решение Борисенко вступить именно сейчас в ряды ВСУ – это столь эффектный пиар-ход в рамках широкой избирательной кампании. Сейчас уже видим, как по всей стране активизировались чиновники, как начали запускать избирательные кампании и продвигать свои кандидатуры. США требуют от Украины сохранения демократических процессов и проведения выборов уже в следующем году. Пока неизвестно, состоятся ли они на самом деле, но политики на всякий случай активизировались, и Владимир Борисенко не стал исключением.

После громкой новости о вступлении в ряды ВСУ жители Борисполя начали задавать в социальных сетях вполне резонные вопросы: «Чего ждал, чего раньше не пошел?», «Очередной пиар, рейтинг, наверное, упал?», «Очень хочет на второй срок?» , «Если бы добровольцем, то пошел бы с первых дней». Как видим, люди после многолетней деятельности Борисенко в должности мэра города настолько в нем разочаровались, что даже не верят в то, что он готов добровольно уйти защищать государство.







Действительно, внезапное вступление в ряды ВСУ выглядит очень сомнительно. Возникает вопрос, не хочет ли Борисенко вдруг этой громкой новостью попытаться замылить глаза горожанам и отбелить свою репутацию после многолетних коррупционных скандалов.

И пока Борисенко работает над своей пиар-компанией вместо того, чтобы беспокоиться о благоустройстве и защите города, секретарь городского совета Владислав Байчас действительно работает в пользу Борисполя и не пытается благодаря этому приобрести внимание и славу. В частности, Байчас позаботился об устройстве комплексной системы видеонаблюдения для повышения безопасности граждан и снижения уровня преступности в городе.