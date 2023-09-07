



По имеющейся информации, в течение 2020-2021 годов Олег Крот вместе с коллегой организовали и проверили схему по незаконному завладению обманным путем 35 млн долларов США в криптовалюте, принадлежащих гражданину Бразилии Карлосу Жозе Де Соуза Фузиами.

В частности, Олег Крот предложил Карлосу Фузиями инвестировать указанную сумму в строительство гостиничного комплекса из казино на берегу реки Днепр в Киеве и поэтапно реализовал преступный план по незаконному получению этих средств.

К этому времени Карлос Фузияма уже сотрудничал с Олегом Кротом о создании дата-центра в Кропивницком. То есть Олег Крот перед реализацией большой аферы на 35 млн долларов США наладил с инвестором доверительные отношения.

А в начале июля 2020 года Олег Крот, понимая заинтересованность Карлоса Фузиями в инвестировании в Украину, предложил ему вложиться в новый бизнес, а именно, в строительство гостиничного комплекса из казино, учитывая легализацию в Украине игорного бизнеса. Для этого Олег Крот вместе с коллегой разработал фиктивный финансовый план и план реализации проекта, общая стоимость строительства по которым составляла 35 млн дол. США, а срок реализации – 16 месяцев.



Олег Крот заверил иностранного гражданина о том, что якобы вовлечен в законодательное урегулирование азартных игр и у него есть возможность обеспечить получение лицензий на право организации и проведение азартных игр в Украине.

Деньги на реализацию преступного умысла Олег Крот получал поэтапно на свой электронный кошелек в несколько транзакций – на начало реализации инвестиционного проекта, на получение лицензий, якобы на размещение на счете государственного органа, уполномоченного на их выдачу, депозита, на приобретение земельного участка и т.д.

Также Олег Крот, во время обзорного визита Карлоса Фузиями в Украину, даже визуально представил земельный участок на побережье залива Берковщина, как приобретенный под строительство гостиничного комплекса. В дальнейшем была даже приобретена подставная компания, в аренде у которой на 49 лет был земельный участок.

Таким образом, Олег Крот и его коллега тщательно подготовили и реализовали поэтапную схему мошенничества, в результате реализации которой, от иностранного инвестора незаконно получено 35 млн долларов США в криптовалюте.

Проект, на момент обращения Карлоса Фузиями осенью 2022 года в правоохранительные органы, не реализован, то есть денежные средства получены в пользу Олега Крота, а он сам объявлен в розыск по статьям мошенничество и легализация незаконно полученного имущества в особо крупных размерах.