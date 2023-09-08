Компания нардепа группы "За будущее" Александра Гереги после полномасштабного вторжения россии в Украину приобрела 5 автомобилей Mercedes-Benz почти на $1 млн.

В расследовании BIHUS раскрыли правду об элитных авто купленных владельцами "Эпицентра" нардепом Александром Герегой и его женой Галиной.

На ООО "Эпицентр К", где соучредителем является депутат "За будущее" Александр Герега, с лета 2022-го по апрель 2023-го оформили следующие автомобили:

Mercedes-Benz G63 AMG 2022 г.в. (от $220 тыс)

люксовый кроссовер Mercedes-Benz Maybach GLS 600 2021 г.в. (от $187 тыс)

премиальный седан Mercedes-Maybach S 680 2022 г.в. (от $260 тыс.)

микроавтобус Mercedes-Benz V 300d 2022 г.в. (от $120 тыс.)

электромобиль Mercedes-Benz EQS 580 2023 г.в. (от $128 тыс.)

Кроме этих авто, компания приобрела также много более «простых», что больше похожи именно на корпоративные.

Александр Герега – депутат парламента 9-го созыва, входит в состав группы «За будущее», работает в объединенном комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Галина Герега при Януковиче в 2011-2014 годах была депутатом и секретарем Киевсовета.