Сергей Иванов назвал агентами ФСБ и обвинил в отравлении Ющенко Виталия Портникова, Мирославу Барчук и Сергея Руденко.

Инфографику под названием «Агенты ФСБ – участники отравления Ющенко» показали на канале скандально известного политтехнолога Владимира Петрова «Исландия» 7 сентября.

В частности, Сергей Иванов назвал «Эспрессо» и ряд других телеканалов, приведенных в инфографику, причастными в определенной степени к отравлению Ющенко, а также «выброшенными из информационного пространства».

На обвинение Иванова отреагировала ведущая телеканала "Эспрессо" Ольга Лень.

«Судя по тексту фрагмента, весь «Эспрессо» участвовал в отравлении Ющенко. Что «Эспрессо» не было в 2004 году, то мелочи. Хотя Сергей Иванов мог это и знать, когда сам устраивался на «Эспрессо» работать, что появилось «Эспрессо» в 2013 году. Но это уже такое. После трех уважаемых коллег, которые, по версии Иванова, отравили Ющенко, уже как-то неудивительно, что у Сергея Ющенко травил еще и несуществующий тогда телеканал. Интересно, это у Сергея Иванова зависть к талантливым коллегам? Или, ой неужели!?, заказ «мочить» Портникова, Руденко и Барчук за их взгляды и публичную деятельность? Эта атака Сергея Иванова на журналистов и «Эспрессо» как раз после того, как ГУР рассказало, что россияне развернули кампанию по провоцированию внутреннего раскола в обществе и дискредитации украинских политиков и общественных деятелей. Кстати говоря, параллельно с Ивановым почему-то вспомнила о Ющенко и русской батраке Диане Панченко. Странная общая методика», – написала Ольга Лень.

Журналист-расследователь, редактор проекта "Наши деньги" Юрий Николов обратил внимание на то, что в инфографике фигурирует Бутко, которая в момент отравления Ющенко "должна была в школу ходить".

"Ющенко отравили в 2004 году. А Центр противодействия коррупции возник в 2012 году. Екатерина Бутко тогда должна была в школу ходить. Офигенный фактчек", – написал он.

Бутко впоследствии подтвердила, что в 2004 году была школьницей и училась в 11-м классе. "Итак, шок, сенсация! По версии прокуроро-журналиста Сергея Иванова, учась в 11-м классе школы, я была причастна к отравлению Ющенко. Еще и от имени ОО, которое основали за восемь лет после отравления", - сронизировала она.



Народеп Ярослава Железняк отреагировал на пост Николова. Он написал, что Иванов "есть уже долгое время почти сотрудником одного крыла ОП. Достался в наследство от К.Тимошенко".

"И весь трагизм ситуации даже не в коррупционных деньгах, не в сюжете, и даже не в конкретном расследовании. А в том, что нанимавшие его люди настолько тупы, что за все это готовы платить дальше", - написал Железняк.

Украинский журналист и телеведущий Юрий Макаров резюмировал, что этот случай Иванову будут упоминать "до конца дней".

"Наглядная инструкция, как стать посмешищем. До конца дней тебе это будут вспоминать. Как только тебя увидят, будут спрашивать: "Сергей Иванов, кто отравил Ющенко?" Не будь смешным. Не будь как Сережа", - написал он.

Кто такой Сергей Иванов

Свой карьерный путь Иванов начинал в прокуратуре. Первоначально Иванов работал в Жовтневом районе Луганска, в который входил и город-спутник Счастья. В 2000 году его перевели в центральный Ленинский район Луганска, где Иванов занимался так называемым общим надзором, а через год — на должность старшего помощника прокурора области.

В 2004 году Иванов был назначен на должность прокурора Каменобридского района Луганска. Однако через некоторое время его перевели с понижением на должность заместителя прокурора соседнего Жовтневого района, а в 2008 году совсем уволили из органов прокуратуры.

Иванова обвиняли в том, что должность в прокуратуре, а затем в Миндоходов он получил по протекции отца, тесно связанного с Партией регионов.

Отец Сергея Иванова Владимир Михайлович Иванов в 1998-2006 годах был депутатом Луганского облсовета, а в 2006-2007 годах - народным депутатом Верховной Рады V созыва от Партии регионов. Также несколько лет занимал должность заместителя председателя Луганской облгосадминистрации, в том числе в тот период, когда ОГА возглавлял известный "регионал" Александр Ефремов. Состояние отца Сергея Иванова СМИ оценивали в $55 млн, и ставили его в топ самых богатых людей Луганской области.

Также критики Иванова утверждают, что в прокуратуре его понижение в должности, а затем и увольнение были связаны с пьянством. Сам Иванов не отрицает, что много пил.

Владимир Петров , с которым Иванов сейчас ведет программу Супер live и которому принадлежит канал Исландия, также очень интересная личность.

На президентских выборах 2010 года Петров стал пиарщиком Арсения Яценюка. Для создания образа кандидата, близкого молодежи, был создан личный аккаунт Яценюка в Живом Журнале. Вел блог, конечно, не сам Арсений Петрович, а его политконсультант.

В августе 2009 года Петров допустил большой ляп, подставив собственного работодателя. Он, забыв перелогиться на свой аккаунт, от имени Яценюка нецензурно выругался в адрес одного из посетителей ЖЖ. Когда Петров сообразил свою ошибку, он удалил комментарий и написал его от собственного имени. Но было уже поздно. Пользователи успели сохранить старый комментарий, якобы написанный кандидатом в президенты.

В том же году Владимир отметился участием еще в двух скандалах. Так, в журнале "Фокус" появился порноколлаж на Яценюка и Тимошенко, автором стал черный пиарщик. Тираж журнала пришлось очень быстро изымать из продажи.

Но самым большим скандалом 2009 года стал так называемый "педофилгейт". Владимир Петров через ЖЖ сообщил, что в лагере Артек занимаются развращением малолетних мальчиков. Причем к этому причастны народные депутаты от БЮТ Сергей Терехин, Руслан Богдан и Виктор Уколов. В своем посту Петров ссылался на письмо, которое написал парламентарий Григорий Омельченко президенту Ющенко.

Фигуранты "педофилгейта" очень долго не могли отмыться от обвинений. Их даже пришлось проверять на детекторе лжи. Уголовное дело против них закрыли из-за отсутствия состава преступления только в 2011 году.

Через три года Владимир решил, что пора украинцам увидеть его в Верховной Раде. Поэтому в 2012 году он баллотировался в парламент по одному из одесских мажоритарных округов.

Главная борьба за депутатский мандат разгорелась между руководителем пророссийской партии Родина Игорем Марковым и Алексеем Гончаренко, который тогда представлял Партию регионов.

Владимир не думал, как их победить. Ему нужно было насолить одному из них. Петров был техническим кандидатом первого из двух "тяжеловесов".

Он вместе со своей командой "Люмпен" создал комический персонаж Правдамен, постоянно следовавший по пятам за Гончаренко и пытавшийся сорвать его меры. Троллинг дал о себе знать. Марков тогда на выборах выиграл. Кстати, за самого Петрова проголосовало всего пятьсот двадцать пять человек.

Во времена Януковича в 2013 году Владимир Петров, а также его коллега Алексей Дурнев уже работали против Арсения Яценюка. Пиарщики создавали провокаций по заказу действующих в то время власти Януковича.

На митинге в Виннице Дурнев презентовал, как символ президентской власти, главе "Фронта перемен" морковку, намекая на его прозвище "Кролик".

Яценюк морковку взял и пригрозил засунуть провокатору ее куда подальше. Через несколько месяцев пиарщики провели новый "перформанс". На очередной митинг тогдашней оппозиции, проходивший в Киеве, Петров, Дурнев и Ко приехали на БМП. Оделись они в костюмы кроликов и держали в руках большую игрушечную морковку.

Дело закончилось всеобщей дракой с ними националистов, антифашистов и правоохранителей. В этой драке принимал участие и печально известный Вадим Титушко, чья фамилия скоро станет в Украине нарицательной.

Спустя годы после выборов в Одессе, Петров и "Люмпены" снова вернулись в Южную Пальмиру. В этот раз кандидатами в депутаты были Алексей Дурнев и Александр Барабошко.

В Одессе группа "люмпенов" действовала проверенным здесь же способом. Были созданы комические герои, устраивавшие провокации против одного из кандидатов – Владимира Рондина.

Зимой 2015 пиарщики "поработали" и на скандальном участке №205 в Черниговской области. Здесь дуэт "люмпенов" Дурнев и Барабошка тоже выдвинули свои кандидатуры в Верховную Раду.

Но отличились они больше троллингом Геннадия Корбана и представителей Радикальной партии. Кандидату от Коломойского "люмпены" предлагали снять свою кандидатуру, потому что он раздавал людям гречку.

Во время пресс-конференции, которую давали представители от Радикальной партии, "люмпены" поставили перед ними микрофон в виде мужского полового органа. Это снова спровоцировало драку и избиение Дурнева.

Самый известный проект Петрова сегодня называется «Исландия» — это ютуб-канал, получивший в 2019-м лицензию на спутниковое вещание на десять лет. Политтехнолог утверждает, что это медиа некоммерческое, и он на него только тратит, чтобы создавать высокий продукт не для всех. На «Исландии» есть разные проекты, в том числе о культуре. Но если вы зайдете на ютуб-страницу сейчас, вас привалит лавиной политических роликов.

Это далеко не все медийные проекты политтехнолога. Совсем недавно он получил лицензии еще для двух каналов — «Масон ТВ» и «Закон ТВ». Кроме того, в 2011 году Петров купил долю в проекте "Рагули". И, возможно, имеет отношение к анонимным телеграммам-каналам: источники «Украинской правды» утверждают, что медиакиллер стоит за «Карточным офисом». В сентябре 2020 года политтехнолог как раз рассказывал в интервью, что для его практики телеграмма очень легко и приятно влиять на руководство страны. Правда, судя по поведению Владимира Петрова в последнее время, он не влияет на власть, а работает на нее.

В ноябре 2020 года советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Иванов входит в пул блоггеров, работающих на ОПУ.