Виктор Субботин украл у государственного Турбоатома 1,4 миллиарда и пытается трудоустроить у него своего подельника, пишет Украинская стена . Если бы в Украине существовал конкурс «Коррупционная схема года», Субботин взял бы гран-при – Александр Черненко.

Субботин возглавил Турбоатом в 2007 году. Сейчас эта компания называется «Украинские энергетические машины» и до сих пор принадлежит государству. Деньги предприятия Субботин составлял на счета своего Мегабанка.

Это продолжалось, пока Мегабанк не признали банкротом. Теперь 1,4 млрд грн Укрэнергомашин (читай государства), вероятно, будут потеряны. И даже после этого Субботин не собирается в отставку, хотя должен собираться в СИЗО. Более того, он заводит в госкомпанию своего партнера, с которым до того раздербил Мегабанк.

Экснардеп Александр Черненко пишет, что речь идет о Марке Беккере. Он работал с Субботиным в Мегабанке и был первым заместителем главы Харьковской ОГА. Субботин «протягивает» его в наблюдательный совет Укрэнергомашин.

Украл деньги у государственной компании, а затем трудоустроил у нее подельника, чтобы украсть еще больше. Сложно вспомнить схему более цинично. Интересно, что или кто мешает заняться Субботиным?