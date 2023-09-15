Киевские ТОП-чиновники, непосредственно причастные к коррупционным сделкам в столице, регулярно пересекают границу со странами Европы, выезжая из Украины во время войны.

Об этом говорится в материале "Антикора".



“Коррупция в Киеве процветала до полномасштабного вторжения россии в Украину – и не сбавляет темпов во время войны. Именно потому, что бюджетные деньги не поступают туда, куда нужно, у столицы есть ряд аварийных мостов - в том числе Патона и Метро через Днепр. Именно поэтому в городе постоянно происходят прорывы теплосетей. Из-за распила средств непрофинансированными в достаточном количестве остаются школы и садики, где родителям самим приходится оплачивать все необходимое… Список можно продолжать очень долго”, - констатируют СМИ.



В материале также отмечается, кто персонально стоит за коррупционными сделками в столице.



“Конечно, большинство из бюджетных, земельных и других махинаций невозможно провести без ведома мэра Кличко. Курирует все самые прибыльные кормушки столицы экс-соратник Леонида Черновецкого и друг действующего городского головы Денис Комарницкий. В свою очередь заместители председателя КГГА, руководители департаментов администрации, руководство коммунальных предприятий уже непосредственно участвуют в организации схем и распределении денежных потоков - конечно же не обделяя и себя. О них и пойдет речь, а именно – об их заграничных поездках во время полномасштабной войны. Потому что если мэр столицы - должность публичная, и его пересечения границы, которые каждый раз освещаются, хоть чем-то обоснованны, то его замы и главы КП вообще не должны бы в такое время покидать Украину. Но ведь ездят – и неоднократно!” – говорится в статье.



СМИ приводят конкретные примеры с датами и способами выезда за границу после 24 февраля 2022 года таких чиновников, как директор "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский, глава "Киевпасстранса" Дмитрий Левченко, гендиректор УК "Киевавтодор" Александр Федоренко, глава Транспортного департамента КГГА Руслан Кандыбор, которого "Кличко, по слухам, предпочел бы держать за границей как можно дольше, чтобы скрыть от правоохранителей - потому что в отношении главы Транспортного департамента возбуждено уже очень много уголовных дел".



Не обходят в материале и заместителей Виталия Кличко: Николая Поворозника, Петра Оленича, Вячеслава Непопа и Валентина Мондриевского.



“Итак, как видим, столичные чиновники – и не простые, а высшие ранги – регулярно бывают за границей, чего обычные украинские мужчины себе позволить не могут. Причем, ездит туда в частности руководство стратегических предприятий - "Киевметрополитена", "Киевпасстранса", "Киевавтодора". То есть люди, которые, если они вдруг за границей контактируют с представителями страны-агрессора, - могут сливать информацию, к которой имеют доступ, чем очень навредят стране и городу. Конечно, скорее всего, чиновники Киева просто вывозят за границу и вкладывают там, в том числе в недвижимость, награбленное из городского бюджета состояние”, - предполагают СМИ.



Они отмечают, что кроме того, судя по датам пересечения границы, почти все эти чиновники выезжали из Украины, чтобы тихо-мирно отпраздновать Новый год, пока рашисты устраивали киевлянам "праздничный фейерверк" в виде массированного обстрела в ночь на 1 января 2023 года.



Очень хочется надеяться, что СБУ держит их поездки на контроле и фиксирует опасные контакты с подозрительными личностями. А что касается собственно неправомерного обогащения героев нашего материала - то здесь вся надежда на независимый антикоррупционный орган - НАБУ. Которое, хочется надеяться, сможет вывести всех коррупционеров Киева на чистую воду”, - резюмируется в материале.