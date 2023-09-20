Во время войны водитель и муж председателя Харьковского облсовета под видом волонтеров решали семейные бизнес-дела за границей. СМИ и депутаты обвиняют Татьяну Егорову-Луценко в использовании ведомственного водителя в личных целях для выездов за границу во время войны

Об этом пишет сайт Акценты.

Нынешний год в Украине проходит под аккомпанемент громких коррупционных скандалов. Не избежала этой участи и Харьковская область, где в злоупотреблениях обвинили главу областного совета, представительницу президентской партии Татьяну Егорову-Луценко.

В целом история, в которую попала Егорова-Луценко достаточно типична для Украины. Тем не менее если все, что вскрылось в результате этого скандала, подтвердится, глава Харьковского облсовета должна будет предстать перед судом и как минимум лишиться должности.

Как сообщил бывший народный депутат Игорь Мосейчук, в октябре прошлого года, когда почти половина Харьковской области еще была под российской оккупацией, муж главы Харьковского облсовета Виталий Луценко, будучи военнообязанным мужчиной вполне призывного возраста, выезжал за границу на служебном автомобиле своей супруги Skoda Super B. При этом вел автомобиль водитель Егоровой-Луценко, сотрудник облсовета Валерий Ключко.

Государственную границу оба пересекали в пункте пропуска Могилев-Подольский в Винницкой области, откуда направились в аэропорт Кишенева. Проблем при пересечении границы у мужа и водителя главы облсовета не возникло, несмотря на запрет выезда за границу для мужчин призывного возраста, ведь оба были внесены в систему "ШЛЯХ" как волонтеры.

Однако целью поездки Виталия Луценко было явно не волонтерство. Из Кишенева супруг харьковской чиновницы вылетел на Лазурный берег Франции, чтобы решать семейные бизнес-вопросы. Дело в том, что Виталий Луценко является резидентом Франции и владеет там бизнесом – рестораном и ночным клубом.

Эта информация подтверждается французскими реестрами. Согласно их данным, Виталий Луценко проживает во Франции в Ницце и является владельцем ночного клуба в Ницце под названием No Name и ресторана MIDI AU SOLEIL на набережной города Канны.

Собственно сделку по приобретению ресторана MIDI AU SOLEIL Луценко и заключил в 2022 году, когда выезжал за границу по документам волонтера на служебной машине жены.

При этом нельзя не обратить внимание и на тот факт, что Луценко при въезде во Францию указал семейный статус "не женат". Судя по всему, сделано это было, чтобы по европейским критериям не попадать под статус Politically Exposed Person (политически значимых персон) и избежать проверок со стороны французских антикоррупционных органов, а те, в свою очередь, не сообщали о нем и его активах украинским правоохранителям.

Таким образом, ситуация выглядит так, что глава Харьковского облсовета использовала свое служебное положение, чтобы организовать своему мужу выезд за границу во время войны, обеспечила его своим служебным автомобилем, который находится на балансе облсовета и содержится, обслуживается и заправляется за счет средств налогоплательщиков, а в придачу к авто "командировала" и своего водителя, который также получает зарплату из бюджета.

Отдельный интересный вопрос, на каких основаниях и чьими стараниями водитель и муж чиновницы оказались внесены в систему "ШЛЯХ". И хотя ответ на этот вопрос дать необходимо, особенно на фоне скандалов с использованием системы "ШЛЯХ" в качестве лазейки для нелегального выезда из страны уклонистов, но и без этого ответа оснований для серьезного интереса антикоррупционных органов к Татьяне Егоровой-Луценко более чем достаточно.

Тем более, что факт пересечения Луценко и Ключко государственной границы, подтверждают и наши источники. Примечательно, что в качестве волонтера водитель Егоровой-Луценко выезжал за границу минимум трижды и, судя по всему, на все том же служебном авто. Сложно представить себе, что штатный водитель, служебными обязанностями которого является транспортное обслуживание лично главы облсовета, ездил в рабочее время за границу по какой-то другой причине, кроме как решения личных вопросов своего непосредственного начальника.

Нельзя не обратить внимания и на еще один интересный факт. Вскоре после описанного случая, зимой 2022 года, Егорова-Луценко включила своего мужа в состав официальной экономической делегации от Харьковской области и вместе с ним поехала все в ту же Францию. В этот раз в город Страсбург. В каком статусе международное мероприятие посещал Виталий Луценко, который является президентом областной федерации каратэ, – пока остается загадкой.

Когда информация о поездках Виталия Луценко на служебном авто, как и о бизнесе семьи главы облсовета разлетелась по СМИ, журналисты неоднократно пытались услышать от Егоровой-Луценко какие-нибудь пояснения, но не услышали ничего, что хоть как-то опровергало бы нелицеприятную для чиновницы информацию. Егорова Луценко не сказала, чем во Франции занимался ее муж, на какой машине и за чей счет он выезжал, равно как и о его волонтерской деятельности, о которой на публичных страницах семьи Луценко ничего найти нельзя.

Егорова-Луценко отреагировала на скандал типично для украинских чиновников, назвав все кознями политических врагов. Дескать, "грязь на нее и ее семью выливают" некие пророссийские "представители проклятой ОПЗЖ". При этом некоторые публикации, посвященные французскому вояжу ее супруга, стали таинственным образом со страниц интернет-СМИ исчезать. Как-будто кто-то пытался эту информацию от общественности скрыть.

Как бы там ни было, а скандал с выездом супруга за границу может обернуться для Егоровой-Луценко серьезными последствиями, вплоть до лишения должности. Тем более в Украине уже есть аналогичный прецедент – кейс черниговского экс-мэра Владислава Атрошенко.

В самом начале войны Атрошенко отправил жену за границу на своем служебном автомобиле Toyota Camry. Уже в июле, когда Атрошенко запретили выезд из страны, он отправил своего водителя на авто жены, чтобы тот отдал супруге "Теслу", а сам забрал служебную "Тойоту". Как видим, ситуация практически идентичная тому, что произошло с Егоровой-Луценко.

В итоге, за использование служебных авто и водителя в личных интересах суды двух инстанций признали Атрошенко виновным в коррупционном правонарушении и отстранили от должности. Тоже самое теперь должно ждать и Егорову-Луценко.

Впрочем, правоохранители пока никак не отреагировали на скандал с главой Харьковского облсовета, хотя оснований для реакции более, чем достаточно.

Да и у руководства партии "Слуга народа" к Егоровой-Луценко вполне могли бы возникнуть вопросы. Ее жизнь явно выбивается из той повестки, которую задает Офис президента – если работаешь на государство, должен иметь здесь центр жизненных интересов. Но, видимо, для Егоровой-Луценко и ее мужа это менее важно, чем рестораны и ночные клубы на Лазурном берегу.