Министру экологии Руслану Стрельцу пророчили уголовное дело о массовом воровстве земель природно-заповедного фонда (ПЗФ) Днепропетровщины. Об этом пишет портал Акценты.

Украинская-природоохранная группа – UNCG заявила в прокуратуру о незаконной передаче в частную собственность территорий в заказниках "Урочище Приорільське", "Чаплино-Васильківський” и других.

С 2015 по 2019 год Руслан Стрелец возглавлял департамент экологии и природных ресурсов Днепропетровской ОГА. За это время область, по данным экологов, лишилась трети ПЗФ. Большинство украденной земли уже передано в аренду аграриям и распахано.

Стрелец не оформил на земли природно-заповедного фонда правоустанавливающие документы, и более 95% объектов ПЗФ Днепропетровской области не имеют утвержденных границ согласно проектам землеустройства. Чем и пользуются мошенники. В схеме областное управление экологии, работники Госгеокадастра, местные чиновники.

При Стрельце-министре ПЗФ уже в национальном масштабе превратился в поставщика нелегальных дров. Стрелец до последнего затягивал утверждение лимитов на использование природных ресурсов, блокируя передачу дров ЗСУ и периферийным громадам, не имеющим газа. Зато половина перекупщиков с OLX теперь продает дрова ПЗФ. Киевский регион заставлен грузовиками с нелегальными дровами из Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

ПЗФ для министра еще и торговля должностями. Задержанный некогда на взятке директор Карпатского биосферного заповедника Николай Рыбак при Стрельце восстановился и активно согласовывает с Русланом передачу рыбников частной компании.

Европейцам же Стрелец «втюхивает» затасканную идею создания Державного агентства заповідної справи. Вся ее суть – набрать аппарат и монополизировать финансирование ПЗФ, зачистив последних специалистов, сопротивляющихся уничтожению заповедников.