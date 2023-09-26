Об этом пишет сайт kriminal.tv.

Стали известны новые подробности криптоаферы директора исполнительной службы Минюста Максима Киселева. Как оказалось выводить средств из Украины через крипту Киселев начал практически сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.

В марте 2022 года, Киселев открыл на свое имя расчётный счёт в европейском банке Revolut, а физическую карту отправил в Испанию жене Александре Горяевой, где она проживает с детьми. Ежемесячно “на мелкие расходы” на карту перечислялись порядка 20 — 30 тысяч Евро.

Конфликт Максима Киселева и его друга Олега Громова начался с того, что 01 февраля 2023 года Киселёв попросил своего друга Громова Олега одолжить ему 520 000 Евро, якобы этой суммы ему не хватает на покупку недвижимости в Испании.

Громов согласился помочь, но деньги переведены не были, так как у банка были лимит и транзакции на такие крупные суммы — блокировались.

Так как необходимую сумму Киселев не получил он начал требовать от Громова срочно произвести ему выплату наличными €520 000. Громов не смог ему выдать такую сумму, что Киселев воспринял как оскорбление и решил отомстить.

Для этого 14 февраля 2023 года Киселёв имитировал кражу криптовалюты в сумме 647 000 USDT с холодного кошелька Leger принадлежащего ему, с его слов. А 5 мая 2023 года, Киселёв с использованием служебного положения и влияние на руководство МВД, инициировал возбуждении уголовного дела в отношении Олега Громова.

Несмотря на это между Киселёвым и Громовым сохранялись абсолютно нормальные, дружеские и партнёрские бизнес отношения в сфере криптовалюты, вплоть до июля 2023 года. Достоверность вышеизложенных фактов, можно легко проверить сделав запрос о предоставлении выписки со счета Максима Киселева в банке Revolut.

Ну и напоследок, как интересно прокомментируют компетентные органы тот факт, что действующий чиновник Минюста, может свободно выезжать за территорию Украины в военное время и с удовольствием проводить время отдыхая в Испании, в то время как страна борется с российским агрессором?