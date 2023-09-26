На фоне недавних заявлений Максима Никита о мошеннических действиях со стороны ФК «ЖИЛОКАПИТАЛ», направленных на банкротство ООО «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» и обмана инвесторов, мы решили обратить внимание на это дело.

Об этом сообщает портал Фраза.

Так, из открытых источников видно, что инициатором банкротства ООО «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» стала жена Никитася — Наталья Никитась. Сумма ее требований, предъявляемых к УКРБУДУ — 87 145 366 гривен.

Интересно, что в отличие от других кредиторов — должником признаны требования именно Никитась Наталии. Интересны также требования ФК «ЖИЛОКАПИТАЛ», которые Никитась сейчас так активно отрицает. Так с определения суда по делу о банкротстве УКРБУДА усматривается, что в период с 2014 по 2018 годы ФК «ЖИЛОКАПИТАЛ» был передан застройщику — ООО «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» денежные средства инвесторов, в сумме 3 122 544 59 гривен шение выполнено не было. Приведенное происходило именно во времена, когда Никита максимально и единолично осуществлял руководство УКРБУДОМ.

Еще одним кредитором ООО «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» выступает такая компания «К'Ю.С.М. ГРУПП» с требованиями к Должнику на сумму 120 802 072 гривен. Интерес вызывает лишь один факт, а именно то, что владелицей данного общества является Красножен Валентина Павловна, по совместительству теща Максима Никитася.

Итак, в случае удовлетворения судами такого реестра кредиторов УКРБУДА деньги, полученные после продажи имущества ООО «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» в размере 207 947 438 гривен получает Наталья Никитась и ее мать Красножен Валентина, а не инвесторы, о которых так «печется» Никитась.