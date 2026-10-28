Графіки відключення світла в Запоріжжі 29 жовтня передбачають тимчасове знеструмлення будинків через ремонт електрообладнання.

Графіки відключення світла в Запоріжжі 29 жовтня охоплюють десятки вулиць у різних районах міста.



Про це повідомляє«Запоріжжяобленерго».

За інформацією про заплановані роботи, електропостачання обмежуватимуть із 09:00 до 17:00. Причини — терміновий та плановий ремонти електрообладнання. Жителям зазначених адрес варто врахувати ці години під час планування домашніх справ.

Де вимикатимуть світло через терміновий ремонт

З 09:00 до 17:00 електроенергії не буде за такими адресами:

Авіаторів: 1–13, 15–33, 16–34, 2–14, 3, 5.

Алейна: 1–33, 4–48, 39–41, 43, 45–53, 50–74.

Аральська: 1–17, 2–26, 19–35, 28–38.

Виноградна: 1–15, 17–45, 2–16, 20–42, 44–74, 47–75.

Євгена Адамцевича: 54–60, 62–88, 71–77, 79–97, 86–110, 99–123, 86а, 110.

Івана Мазепи: 3–29, 31–51, 4–38, 42–62, 53–79, 64–94.

Івана Сошенка: 1–23, 2–24, 25–33, 35, 26–54, 37–41.

Ігора Сікорського: 1–24, 28–40, 29, 42–50, 5, 56–60, 62–88, 90–102.

Капустяна: 1–25, 2–26, 27а, 29–39, 28–38.

Козацьких Гетьманів: 1–37, 4–40, 39–55, 42–66.

Солідарності: 29, 29а, 29б–29ж, 31–37, 39–43, 45, 47–57, 59–83, 104.

Чавунна: 1–25, 2–20, 22, 22а, 24, 26–44, 46, 29–37, 39, 41–55.

Шевченка: 57а–85, 66–88, 87–105, 90–100, 102–118, 107, 109.

Також роботи торкнуться вулиць Долинної, Залізної, Запоріжсталівської, Калібрової, Клінічної, Коксобудівної, Комбінатської, Мартенівської, Нової, Подорожньої, Прокатної, Профспілкової, Тунельної, Фруктової та провулків Алейного і Збройового.

Адреси планового ремонту

Планові роботи триватимуть у той самий час — з 09:00 до 17:00. Обмеження стосуватимуться таких адрес:

Архипа Куїнджі: 6–10, 7–11.

Героїв 110-ї бригади: 54–64, 55, 57.

Героїв 55-ї бригади: 61 (усі зазначені під'їзди), 84а.

Добробутна: 5–24, 10–26.

Дудикіна: 20а, 22а, 24, 24а, 26а, 28.

Леоніда Жаботинського: 39, 41, 43, 45, 45а, 47, 47а, 49, 59а, 61, 63.

Причальна: 3–31, 4–22, 28–30.

Учительська: 1–39, 2–42.

Чарівна: 28а, 29, 36а, 38, 38а, 38б, 40, 40б, 93, 95, 103, 105, 105а, 107–119 та прилеглі будинки з окремими під'їздами, зазначеними в переліку.

Щаслива: 4–36, 9, 9–11, 9а, 13, 13а, 13б, 15.

Соборний проспект: 141, 145, 145в, 147, 184.

Крім того, до переліку увійшли бульвари Марії Примаченко (будинок 3) і Центральний (будинок 4), вулиці Авраменка, Верхньохортицька, Вячеслава Зайцева, Зборівська, Зеленодольська, Зразкова, Ліцейна, Патріотична, Середня, Цитрусова, Якова Новицького та Ярославни. Роботи також заплановані на проспекті Моторобудівників, у Косогірному провулку та на Дніпровському шосе.

Графіки відключення світла в Запоріжжі 29 жовтня стосуються конкретних будинків, тому перед початком робіт варто звірити номер своєї оселі з переліком. Якщо адреса є у списку, краще заздалегідь зарядити телефони та підготувати необхідні прилади до тимчасового знеструмлення.